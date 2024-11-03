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國際青年商會代表來台 吳志中：持續推動總合外交

中央社／ 台北3日電

外交部政務次長吳志中2日舉辦茶會歡迎國際青年商會各國代表，他以中、英、日、西、法語向訪賓致意，強調台灣秉持女力、半導體科技力以及成熟民主制度，將持續推動總合外交。

外交部今天發布新聞稿指出，為歡迎參加「2024國際青年商會世界大會」各國代表，吳志中2日主持外交部主辦的歡迎茶會，包括中華民國總會總會長張建焜、各國青商會代表及多名駐台機構官員等逾130人出席。

吳志中致詞時先用中、英、日、西、法語向訪賓致意，感謝青商會成功向世界展現台灣軟實力，台灣作為國際社會不可或缺的一份子，秉持女力軟實力、半導體科技實力及成熟的民主制度等優勢，將持續推動價值外交、同盟外交及經貿外交的「總合外交」政策，與國際社會共榮發展。

國際青年商會世界主席卡文．庫馬．庫馬拉維爾（Kaveen Kumar Kumaravel）以台語向現場出席人士問好，他表示對台灣美食小吃、多元文化以及台灣人民的親切熱情印象深刻。

總統府副秘書長何志偉指出，盼藉此探索台灣與各國的經貿合作機會，政府持續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵年輕人拓展國際視野，也盼國際青商會大力支持。

外交部說明，這次國際青年商會世界大會有來自全球100個國家、近4000名青商成員訪問台灣，外交部肯定民間團體積極推動國際交流，持續發揮「公私協力拚外交」及「人人都是外交官」的效益。

吳志中 外交部 青年

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