柯文哲秘書「橘子」傳已從日轉澳洲 北檢：不評論不證實

「一連串的小錯誤釀野柳擱淺汙染大風險！」中國大陸貨輪「鈺洲啟航」第一次意外進港卸貨角度沒抓好，撞毀價值3億元的橋式起動機；第二次意外出港動力不足，不敵颱風天風浪擱淺，釀290噸油料外洩汙染重大威脅。這推給天災就能了事？背後其實有不少需要檢討的地方。這場危機處理幕後有哪些折衝？

2024-11-03 12:57