柯文哲秘書「橘子」傳已從日轉澳洲 北檢：不評論不證實
台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城案，認柯文哲隨行秘書「橘子」許芷瑜應到案卻未到案，10月25日發布通緝，今媒體報導許芷瑜已設法從日本前往澳洲，北檢對此不評論、也不證實。
檢廉調查，許芷瑜綽號「橘子」，先前負責管理柯文哲私人行程，檢廉8月28日針對京華城案發動搜索，許芷瑜8月29日前往日本，檢方透過警方、民間管道希望許芷瑜返台說明案情，許遲未返台，檢方認定許有逃亡、藏匿事實，10月25日發布通緝。
自由時報報導，許芷瑜入境日本，在檢方發布通緝前前往澳洲，預計可在澳洲停留至明年1月，是否再轉往其他國家，檢廉監控中；對此，台北地檢署表示，因案件持續偵查中，對於媒體報導不予評論也無法證實。
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