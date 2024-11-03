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柯文哲延押效應 民眾黨中市主委：支持黃國昌帶領走向新未來

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委江和樹上午表態說，他支持柯文哲繼續請假，但若依黨章規定，他則會選擇黃國昌出任新的黨主席。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委江和樹上午表態說，他支持柯文哲繼續請假，但若依黨章規定，他則會選擇黃國昌出任新的黨主席。圖／江和樹提供

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，現又被延押兩個月。由於黨主席3個月請假上限即將期滿，要不要延長，修黨章成為黨內話題。民眾黨台中市黨部主委江和樹上午表態說，他支持柯文哲繼續請假，但若依黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理主之。他則會選擇黃國昌出任新的黨主席。

依照台灣民眾黨黨章第16條「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理主之。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。」請假等於無法行使黨主席職權。

江和樹今以自問自答方式錄影發布，影片有人問他，對於民眾黨章第１６條規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，主席柯文哲又不推派人選，中央委員會會支持誰出任黨主席帶領台灣民眾黨？江和樹說，如果真的要選擇，他會選擇黃國昌，因為黃從時代力量來到民眾黨，可以看見他的表現和聲量都帶進了民眾黨，非常多，而且他是現任立委又是總召，表現受大家肯定。而且外界一直在打的人，代表他有聲量，因此需要他帶領民眾黨走向新未來。

但他也說，仍鼓勵柯文哲請假，但是柯文哲不請假，是最令他們擔心的。柯文哲是民眾黨的核心人物，（未請假）是政治的迫害，而非柯自己不執行自己的權利。因此，他支持柯再次請假。

台灣民眾黨 柯文哲 黃國昌

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