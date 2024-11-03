【即時短評】關於中火...民眾最不想聽的這幾句話 執政黨全用上了

中火二期燃氣機組環評日前通過，中火議題再次浮上檯面。執政黨一直以來不檢討能源政策，只想用以氣換煤的「次差換最差」的方式，安撫長期受夠空汙的中部民眾，甚至連「增一拆一」都不願意，以為已盡力、已足夠，還講著許多民眾早已聽不下去的話語而不自知，這樣會讓人認同？恐怕是癡人說夢。

環境部長彭啓明在回應台中市長盧秀燕的降格說時，說中火排放量只占台中空汙一小部份，而且「由煤轉氣」之後，預計空汙會減少。執政黨長期以來也用「國安需求」來合理化中火的存在，事實上，這幾句話人民早已耳熟能詳，而且是最不想聽，又最容易被反駁的。

以「中火不是台中最大的汙染源」為例，這原本是台電的自我辯駁之語，意思是，台中還有其他工廠、汽車等排放汙染等。這句話從林佳龍當市長時就用過，到現在還不想換。中火即使不是最大的汙染源，它也是最主要的汙染源，人民的感受最深，執政黨和環境部長，卻一直想拿這一點合理化中火，民眾聽得下去？

還有「這幾年空汙已獲很大改善‧‧‧未來還會空汙還會再降」，環境部說，台電公司承諾中火第二期燃氣機組全數商轉後，總空氣汙染物可再減少41％、溫室氣體排放再減少33％；但大家看到的是，中火這個世界最大的燃煤、燃氣發電廠，仍排放著空汙，而且若台灣一有缺電，燃煤機組就會隨時再上陣，空汙豈不是又要民眾承受？

另外，說中火這麼幹是「國安思考」，這句話就更難讓民眾理解。天然氣可能因颱風、戰爭的因素進不來，影響發電，燃氣原本就不是最佳的國安選擇；政府怎麼會選擇用這麼不穩定的方式發電，除了解決不了空汙老問題，還要民眾用「國安思考」承受空汙？

台灣面臨缺電危機，科技業不能等，人民也不能忍受經常停電，但更不能讓中部民眾「用肺發電」。執政黨的作法，卻似乎仍是把中火當成最大的發電基地，或說是面對缺電的最大籌碼。再說，即便要空汙稍減，也還得等到2034年的二期燃氣機組全部商轉，但那已是10年以後。

中火就好像一道陷阱題，從政者若一昧只站在執政者的角度思考，未在站人民的一方設想，不僅可能會在2026年的地方選舉掉下去，若議題發酵，能源政策也可能成為下屆總統選舉的終極一戰。