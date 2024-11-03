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民進黨狂批劉德華 葉元之酸：我唱舞女就真的是舞女？

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
藝人劉德華來台開唱，民進黨立委王定宇卻稱劉德華是「媚共藝人」。圖／台灣映藝提供
藝人劉德華來台開唱，民進黨立委王定宇卻稱劉德華是「媚共藝人」。圖／台灣映藝提供

香港藝人劉德華來台開唱，演唱歌曲「中國人」，民進黨立委王定宇、政策會執行長王義川質疑媚共、非常非常中國人的設計，引發討論。國民黨立委葉元之今天酸，台灣回到戒嚴時期了？唱歌與認同有何關係，「難道我唱舞女，我就變成舞女了？」

王定宇日前還抨擊劉德華不只媚共，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，發言一出遭網友圍剿；王定宇隨後受訪改口稱，「他們國家的事情，我們尊重」。不過民進黨政策會執行長王義川接著質疑，劉德華在台北小巨蛋唱經典歌曲「中國人」片段，就像在中國演唱會畫面，是「非常非常中國的設計」。

葉元之說，民進黨就是有病，才會一直攻擊劉德華，連劉德華唱什麼歌都要來做文章，「我是中國人這首歌怎麼了？詞曲、創作都是台灣人創作的，而且就是一首歌嘛。」

葉元之表示，民進黨要做歌曲審查，回到戒嚴了嗎？難怪被人罵綠共，而且唱什麼歌，到底跟個人認同有什麼關係，「難不成我現在唱舞女，那我就是舞女嗎？民進黨真的腦子有洞，無聊沒事找事，吃飽撐著不會把國家治理好。」

國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供

中國人 民進黨 王定宇

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