盼生態優先經濟！ 多樣性大會呼籲

再不處理生態問題，地球的資源就耗盡了！聯合國生物多樣性峰會近日於哥倫比亞召開，與會學者疾呼盼各國能更以環境保護為優先，避免繼續開發造成的經濟損失，反而讓地球資源更快耗盡。今年的生物多樣性峰會COP16原本要利用自然基因獲利的公司需設立保育基因的基金，但最終並未達成共識。

基金未達共識

根據《法蘭西24》報導，由於在窮、富國在預算與達成目標難以協調，開發中國家希望已開發國可以承擔更多責任，哥倫比亞也提出生物多樣性基金的提案，但遭到歐盟、瑞士與日本的否決，認為已經有「全球生物多樣性框架基金」下不要再用再額外設立保存基因的基金，因此基金最後未能達成共識。

《英國廣播公司》提到，英國瑞丁大學教授奧利佛在大會上發言強調，目前全球政府還在經濟優先的思考上，因此對環境的關注逐漸減少，但繼續破壞環境的經濟成本其實更高。他希望各國領袖有智慧與勇氣將環境問題擺在第一順位，避免環境逐漸惡化。目前已有100萬個物種恐面臨滅絕危機。

保育要加入原住民

生物多樣性峰會每2年舉行一次，今年是在哥倫比亞的卡利舉行，聯合國生物多樣性大會秘書長舒馬克表示，希望透過平台讓政府、NGO與科學家分享更多資源與知識。知名科學家珍古德也表示，若不積極減緩生物多樣性快速流失的狀況，人類的未來將相當灰暗，且不能完全依賴政府與大企業。

每屆生物多樣性大會都會有結論，今年目前初步達成的結論是，若以自然基因為獲利方式的公司，未來將要成立「基因保存基金」，透過這筆基金加強全球珍稀基金的保育，基金也被命名為「卡利基金」。

另外，各國應該積極成立原住民專屬政府部門，以兼顧原住民文化保存與生態保育。但最後基金方面各國仍無法達成共識。

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