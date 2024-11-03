陳啟昱落跑 綠營友人見陳妻感慨：心酸不知如何安慰！

台鹽前董座陳啟昱涉綠能弊案失去蹤影，妻子曾姿雯曾任高雄市府民政及觀光局長，也是前些日子副市長懸缺時期的熱門人選之一，如今另一半出事後處境尷尬，手機有通卻沒有接。綠營友人說，看見陳啟昱出事很擔心，致電曾姿雯又不知道說什麼，「好友一場，感到心酸啦！」。

陳啟昱與曾姿雯是高雄政壇有名的金童玉女，曾是監察院長陳菊的愛將，頗受重用。2012時任高市副市長的陳啟昱與民政局長曾姿雯登記結婚，當時連市長陳菊也不知情，喜訊先從登記處旗山戶政事務所傳開，曝光後市府才被動證實。

近年陳啟昱請辭台鹽董事長，曾姿雯也從基隆返回高雄定居，一度傳出爭取大旗美地區立委，要與現任立委邱議瑩爭取提名，但最後未參選，副市長職位也因為爆發農舍違建無疾而終。曾姿雯在高雄仍相當活躍，不現身重大建設活動，近日甫轉任民間策展公司總經理，重新找到舞台。

曾姿雯是旗山人，教職退休的父親仍定居旗山，一度鬧出違建風波的農舍無人居住。對於丈夫陳啟昱可能潛逃一事，曾姿雯保持沉默，沒有接電話。

近年陳啟昱轉入正國會運作，高雄鳳山區議員陳慧文與林園大寮選區前市議員韓賜村也加入正國會。韓賜村說，一年多前在旗山農舍見面，已經很久沒聯絡，看見陳出事很心酸，大家朋友一場，也不知道如何安慰曾姿雯，颱風前打電話關心，電話接通話卻說不出口，很心酸啦！

據了解，檢警持拘票拘提陳啟昱時，除去旗山農舍之外，也曾前往曾姿雯老家找人，但均未找到陳啟昱。曾姿雯現在某家會展公司擔任總經理，該家公司策展的TASS亞洲永續供應和循環經濟會展將於11月6日上午開幕，屆時曾姿雯恐難逃媒體圍堵追訪的命運。