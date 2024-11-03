公投法修正明天再掀立院戰火 朝野提案內容一次看

「公民投票法」修正再掀朝野攻防，國民黨立委欲恢復「公投綁大選」，並提出總統或行政單位若未在三個月內提出公投應對方案，行政首長須辭職，民眾黨團提案增訂公投案超過一定數量，須印製在同張選票上，民進黨立委則提案加嚴公投連署。

立法院內政委員會明天將審議4項公投法部分條文修正草案。國民黨立委羅智強等人提案指出，主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公投，期間如果遇到全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，形同「公投綁大選」。

國民黨立委賴士葆等人主張，公投案通過重大政策後，總統或權責機關於三個月內提出實現該公投案內容的必要處置，違反該公投案的行政處分、法規命令或行政規則或執行法律細節性或補充性規定，應即停止執行，否則權責機關的首長應立即提出辭職，而公投效期從現行2年延長至4年。

民眾黨提案中增訂，公民投票案數如超過一定案數，應全部印製於同一選票，目的是為避免民眾因觀望他人領取公投票情形，進而降低公投意願。

民進黨立委吳秉叡等人則比照過去選罷法修正，要求加嚴公投的提案及連署，提案人及連署人名冊都需提供身分證發證日期，假使利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，可處5年以下徒刑、拘役或100萬元以下罰鍰。據悉，吳秉叡認為該案已淪為政治攻防，上周已要求撤案。

此次修法具高度政治性，藍綠都祭出甲級動員，國民黨團將其列為優先法案，盼將相關法案順利通過委員會初審，民進黨團則有意反制，黨團幹事長吳思瑤曾公開表示，民意已透過公投否決公投綁大選，且實務上容易造成選務負擔，並讓意識形態凌駕而上，為何在野要與民意背道而行？