葉元之批她「靠爸族」 蘇巧慧：過去衝衝衝、現在慧慧慧

民進黨2026新北市長一戰引熱議，外傳民進黨秘書長林右昌有意爭取提名，已經公開「報名」的黨籍立委蘇巧慧表示，任何對新北好的人事物她都歡迎，也會跟大家一起努力；至於遭藍營民代批評「靠爸族」，她也笑稱「過去有衝衝衝，現在要加上慧慧慧」，鄉親開心她也開心。

蘇巧慧、新北市長侯友宜等人今上午都赴中和力行福德宮參與中和「土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮」，蘇也於活動前接受聯訪，回應有關林右昌有意爭取黨內新北市長提名、遭國民黨立委葉元之批「靠爸族」等議題。

蘇巧慧表示，她在新北長大，新北就是她的故鄉，她服務新北也已經近十年，所做所為不管是在國會的問政，或者是地方的建設，成績大家都有目共睹，也可受大家的公評，那現在她秉持同樣的心情，想要為新北再更增添力量，讓新北更好，所有能夠對新北好的人事物她都歡迎，也會和大家一起努力。

蘇巧慧也說，她在國會問政的能力，還有為地方爭取大型建設的成績，不管是民眾或者是鄉親都能夠感受得到，大家看到她，都很自然的會說「衝衝衝」，那她現在反而跟大家說「過去有衝衝衝，現在要加上慧慧慧」，這是很自然、親切的互動方式，鄉親也都很開心，她自己也滿喜歡。