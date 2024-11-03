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劉德華遭綠營猛攻 凌濤嘆：民進黨警總出現了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
藝人劉德華來台開唱，民進黨立委王定宇卻稱劉德華是「媚共藝人」。圖／台灣映藝提供
藝人劉德華來台開唱，民進黨立委王定宇卻稱劉德華是「媚共藝人」。圖／台灣映藝提供

香港藝人劉德華近期在小巨蛋舉辦演唱會，卻因一首「中國人」遭綠營批評媚共藝人。國民黨桃園市議員凌濤今天在臉書發文批評，沒想到在今日民主台灣，民進黨立委王定宇、民進黨政策會執行長王義川大放厥、開始興起「歌曲文字獄」，「追殺藝人的民進黨警總，原來悄悄出現了。」

「劉德華是全世界華人的資產。」凌濤說，劉德華愛台灣、曾協助九二一地震、八八風災募款，「賭俠」、「與龍共舞」、「桃姐」、「五億探長雷洛傳」、「拆彈專家」、歌曲「笨小孩」、「冰雨」、台語歌「世界第一等」這些經典，都是台灣人的共同記憶，農曆新年電視哪一台賀歲片不播劉德華？

凌濤感嘆，如此華人經典，在台灣卻遭遇民進黨低俗的政客在颱風天連番攻擊，先是王定宇貼「媚共」標籤引來譁然，被陸委會打臉連忙改口「尊重」，連立委格局都沒有，還肖想選市長。

另一名王義川被黨主席賴清德警告多次不聽，一連洩漏個資被國家掌握的機密炸鍋、直播被自家主席訓斥都在玩只顧吃，這次又出手「非常中國」搞錯風向，讓平日不關心政治的「華嫂」及粉絲，轉而討厭民進黨，甚至於賴清德，「這樣的政策會執行長，繼續留著也好。」

凌濤直言，寫「中國人」的詞曲家陳耀川是台灣優秀的作家，「忘情水」、「單身情歌」、「女人花」都是出自他手，民進黨網紅政客「雙王」的雙標嘴臉，已經到達肆無忌憚的高峰，間接導致賴清德流失200萬的支持者，民眾的憤怒值也持續累積。

凌濤強調，劉德華就是劉德華，是永遠的華人經典，相信劉德華不會在意這些不入流的攻擊，但台灣民眾不能姑息。

凌濤 民進黨 賴清德

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