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吳思瑤秀越語盼總預算快通過 麥玉珍嗆google是助理？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院第11屆第2會期施政報告總質詢下午結束，行政院長卓榮泰（右）發表談話，他表示針對總預算的問題，行政院已經提出折衷的方案，「希望在該原則底下，一定可以找到共同解決方式！」民進黨委員吳思瑤（左）送上小禮物與卓榮泰自拍合影。記者曾吉松／攝影
立法院第11屆第2會期施政報告總質詢下午結束，行政院長卓榮泰（右）發表談話，他表示針對總預算的問題，行政院已經提出折衷的方案，「希望在該原則底下，一定可以找到共同解決方式！」民進黨委員吳思瑤（左）送上小禮物與卓榮泰自拍合影。記者曾吉松／攝影

明年度中央政府總預算案卡關，民進黨立委吳思瑤先前透過族群語言，表達各族群對總預算案的關心。民眾黨立法院黨團幹事長麥玉珍今天質疑，吳思瑤所稱並非「越南籍助理」，而是透過Google翻譯，想要趁勢收割原住民族、新住民及客家族群的選票。

行政院長卓榮泰上周就「114年度中央政府總預算案」提出報告，吳思瑤使用客語、鄒族語、越南語等語言質詢，表達各族群對總預算案的關心，請求總預算案儘快通過。卓榮泰回應，行政院要更加努力，希望讓立委了解總預算的編列精神、執行與不執行的後果。

麥玉珍今天透過新聞稿表示，吳思瑤在質詢時大秀越南語，不僅驚呆所有在場行政官員，也驚嚇到來自越南的麥玉珍。

麥玉珍指出，吳思瑤在質詢時聲稱「因為有助理來自越南，幫她撰寫的越南語」，原意是新住民朋友想要表達，總預算沒有黨派之爭，希望盡快通過同意，然而進一步了解其質詢簡報文字，發現該翻譯並非越南人平時用語，而且經過比對查核過後，透過Google翻譯可以得到相同答案。

麥玉珍說，對吳思瑤推廣新住民母語文化，自己要給予高度肯定，但是吳思瑤仍然不改造謠習慣，政治攻防何須假聘新住民助理打同情牌，而且疑似非所稱「越南籍助理」，而是透過Google翻譯，甚而想要趁勢收割原住民族、新住民及客家族群的選票。

麥玉珍說明，原住民禁伐補償每公頃補助6萬元，行政院不依法編列足額預算；健保制度點值至少保障0.95元改革、農民公糧收購價格增加5元，行政院同樣未依立院朝野協商共識、主決議編列預算，立法院退回仍然不修編，而從行政機關到民進黨立委都在帶風向，造謠聲稱在野黨卡預算誤導民眾。

麥玉珍表示，吳思瑤身為民進黨團幹事長，未能以身作則、善盡監督政府的職責，只會捨身護航打同情牌，雖然肯定她的語言勇氣，但是對於造謠本事仍感不屑，依法行政是行政機關的職責，同時也要提醒民進黨立委，立法監督、嚴審預算是立委職責，不要凡事都靠釋憲當最後王牌，「只會辜負當初支持你們的選民期待。」

吳思瑤 越南 麥玉珍

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