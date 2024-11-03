快訊

NBA／米契爾致勝跳投氣走公鹿 騎士勇奪開季7連勝

如何挑選鮮嫩多汁的最佳牛排？3位肉販不藏私分享關鍵秘訣

MLB／高中生打少棒？U12曾來台多明尼加投手 被抓到年齡造假

長榮航空首席副總何慶生退休 獲聘運安會委員

中央社／ 台北3日電

長榮航空首席副總經理何慶生8月退休，日前獲行政院同意，國家運輸安全調查委員會聘為兼任委員，8日將首次參加委員會議。

運安會的委員會組織，除了主委、副主委外，還有6名兼任委員，淡江大學運輸管理學系教授陶治中因今年起擔任台鐵公司董事，辭去運安會兼任委員，空缺直到日前才由何慶生補上。

何慶生在長榮航空長期督導安全業務，也曾任世界飛安基金會理事會理事、世界飛安基金會國際諮詢委員會委員。

運安會主委林信得今天告訴記者，何慶生剛自長榮航空退休，擔任運安會兼任委員不會參與航空調查案審查，不會有爭議。

林信得說，運安會6名兼任委員分別參與審查航空、水路、鐵路、公路、法律及人因相關調查案，陶治中先前是負責水路案件，何慶生接續同樣工作，因安全管理準則都相通，何慶生8日將首次出席運安會委員會議。

運安會 長榮 飛安

延伸閱讀

醫師宜蘭賞鯨離奇落海罹難 運安會調查報告出爐

荷蘭妹子隻身闖亞洲慶生「略過台灣」 他感嘆：觀光真的不行

長榮航空重啟桃園-青森航線 未來每周3班直飛青森

圖輯／長榮航空城市觀光馬拉松起跑 超過1500國外跑者參加

相關新聞

台籍志願兵吳忠達傳在烏克蘭犧牲 沈伯洋遺憾證實

志願赴烏克蘭參戰的陸軍退役特戰兵吳忠達，傳出在烏東作戰犧牲，成為第二位殉職的台籍志願兵。民進黨立委沈伯洋今天證實相關消息...

證實吳忠達已戰死烏克蘭 台灣牧師PO文：遺體還在戰場

俄烏戰事激烈，我國有志願傭兵加入烏克蘭正規志願軍，傳陸軍特戰部隊退役的傭兵吳忠達在戰場遇猛烈砲擊身亡，成為繼2年前25歲...

【專家之眼】北韓向俄派兵對兩岸的影響

最近國際媒體紛紛表明，大約數千名北韓特種部隊已進入俄羅斯支援對烏克蘭的衝突，其人數還有可能增加。據華府表示，目前俄羅斯境...

許芷瑜遭爆自日本轉往澳洲 民眾黨：檢媒一體毫無所悉

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出民眾黨主席柯文哲行程秘書許芷瑜（綽號「橘子」）轉往澳洲，民眾黨今天表示「毫無所悉」，質疑...

葉元之批她「靠爸族」 蘇巧慧：過去衝衝衝、現在慧慧慧

民進黨2026新北市長一戰引熱議，外傳民進黨秘書長林右昌有意爭取提名，已經公開「報名」的黨籍立委蘇巧慧表示，任何對新北好...

劉德華遭綠營猛攻 凌濤嘆：民進黨警總出現了

香港藝人劉德華近期在小巨蛋舉辦演唱會，卻因一首「中國人」遭綠營批評媚共藝人。國民黨桃園市議員凌濤今天在臉書發文批評，沒想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。