長榮航空首席副總何慶生退休 獲聘運安會委員
長榮航空首席副總經理何慶生8月退休，日前獲行政院同意，國家運輸安全調查委員會聘為兼任委員，8日將首次參加委員會議。
運安會的委員會組織，除了主委、副主委外，還有6名兼任委員，淡江大學運輸管理學系教授陶治中因今年起擔任台鐵公司董事，辭去運安會兼任委員，空缺直到日前才由何慶生補上。
何慶生在長榮航空長期督導安全業務，也曾任世界飛安基金會理事會理事、世界飛安基金會國際諮詢委員會委員。
運安會主委林信得今天告訴記者，何慶生剛自長榮航空退休，擔任運安會兼任委員不會參與航空調查案審查，不會有爭議。
林信得說，運安會6名兼任委員分別參與審查航空、水路、鐵路、公路、法律及人因相關調查案，陶治中先前是負責水路案件，何慶生接續同樣工作，因安全管理準則都相通，何慶生8日將首次出席運安會委員會議。
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