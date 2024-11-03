台籍志願兵吳忠達傳在烏克蘭犧牲 沈伯洋遺憾證實

志願赴烏克蘭參戰的陸軍退役特戰兵吳忠達，傳出在烏東作戰犧牲，成為第二位殉職的台籍志願兵。民進黨立委沈伯洋今天證實相關消息，他說，由於烏克蘭戰事持續，待烏克蘭舉行相關儀式後，再視情況提供後續協助。

俄烏戰爭開打至今將進入第三周年，台灣也有不少志願兵前往，近日傳出一名陸軍特戰部隊退役、加入烏克蘭正規軍的傭兵吳忠達，一日在烏東戰場遭砲擊身亡。

民進黨立委沈伯洋今天證實吳忠達陣亡的消息。他指出，吳忠達是非常勇敢的台灣戰士，遺憾聽到吳陣亡的消息，此消息是由烏克蘭軍隊的台灣分隊所回報，並傳遞給台灣教會牧師，他知道消息的第一時間，已聯絡外交部、駐波蘭代表處，與烏克蘭軍團進行確認。

沈伯洋說，目前戰火還在持續，烏克蘭軍方尚未確認吳忠達陣亡經過，但已使用無人機確定遺體相關位置，但無法即時處理，待烏克蘭舉行相關儀式、事實確認後，再視相關情況協助取回吳忠達的遺體，帶回故鄉台灣。