快訊

NBA／米契爾致勝跳投氣走公鹿 騎士勇奪開季7連勝

如何挑選鮮嫩多汁的最佳牛排？3位肉販不藏私分享關鍵秘訣

MLB／高中生打少棒？U12曾來台多明尼加投手 被抓到年齡造假

聽新聞
0:00 / 0:00

台籍志願兵吳忠達傳在烏克蘭犧牲 沈伯洋遺憾證實

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
志願赴烏克蘭參戰的退役特戰兵吳忠達（圖左），傳出在烏東作戰犧牲，成為第二位殉職的台籍志願兵。圖／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會臉書
志願赴烏克蘭參戰的退役特戰兵吳忠達（圖左），傳出在烏東作戰犧牲，成為第二位殉職的台籍志願兵。圖／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會臉書

志願赴烏克蘭參戰的陸軍退役特戰兵吳忠達，傳出在烏東作戰犧牲，成為第二位殉職的台籍志願兵。民進黨立委沈伯洋今天證實相關消息，他說，由於烏克蘭戰事持續，待烏克蘭舉行相關儀式後，再視情況提供後續協助。

俄烏戰爭開打至今將進入第三周年，台灣也有不少志願兵前往，近日傳出一名陸軍特戰部隊退役、加入烏克蘭正規軍的傭兵吳忠達，一日在烏東戰場遭砲擊身亡。

民進黨立委沈伯洋今天證實吳忠達陣亡的消息。他指出，吳忠達是非常勇敢的台灣戰士，遺憾聽到吳陣亡的消息，此消息是由烏克蘭軍隊的台灣分隊所回報，並傳遞給台灣教會牧師，他知道消息的第一時間，已聯絡外交部、駐波蘭代表處，與烏克蘭軍團進行確認。

沈伯洋說，目前戰火還在持續，烏克蘭軍方尚未確認吳忠達陣亡經過，但已使用無人機確定遺體相關位置，但無法即時處理，待烏克蘭舉行相關儀式、事實確認後，再視相關情況協助取回吳忠達的遺體，帶回故鄉台灣。

沈伯洋 烏克蘭 特戰

延伸閱讀

藍修公投法設期限要官員下台 綠委：立委不審案比照？

台積電晶片白手套事件後 華為等公司將列我實體清單？經濟部說話了

徐巧芯提案修民防法 綠出招反制、藍突退縮成功擋下

懲戒沈伯洋、曹興誠後 國台辦：已收到數百條舉報線索

相關新聞

台籍志願兵吳忠達傳在烏克蘭犧牲 沈伯洋遺憾證實

志願赴烏克蘭參戰的陸軍退役特戰兵吳忠達，傳出在烏東作戰犧牲，成為第二位殉職的台籍志願兵。民進黨立委沈伯洋今天證實相關消息...

證實吳忠達已戰死烏克蘭 台灣牧師PO文：遺體還在戰場

俄烏戰事激烈，我國有志願傭兵加入烏克蘭正規志願軍，傳陸軍特戰部隊退役的傭兵吳忠達在戰場遇猛烈砲擊身亡，成為繼2年前25歲...

【專家之眼】北韓向俄派兵對兩岸的影響

最近國際媒體紛紛表明，大約數千名北韓特種部隊已進入俄羅斯支援對烏克蘭的衝突，其人數還有可能增加。據華府表示，目前俄羅斯境...

葉元之批她「靠爸族」 蘇巧慧：過去衝衝衝、現在慧慧慧

民進黨2026新北市長一戰引熱議，外傳民進黨秘書長林右昌有意爭取提名，已經公開「報名」的黨籍立委蘇巧慧表示，任何對新北好...

劉德華遭綠營猛攻 凌濤嘆：民進黨警總出現了

香港藝人劉德華近期在小巨蛋舉辦演唱會，卻因一首「中國人」遭綠營批評媚共藝人。國民黨桃園市議員凌濤今天在臉書發文批評，沒想...

外交部證實 第2位台籍志願兵戰死烏克蘭

俄烏戰爭延燒，傳出再有一名台籍志願兵在烏克蘭東部戰場身亡。外交部今證實，該名參軍國人不幸在前線陣亡，外交部已與該名國人家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。