【專家之眼】北韓向俄派兵對兩岸的影響

最近國際媒體紛紛表明，大約數千名北韓特種部隊已進入俄羅斯支援對烏克蘭的衝突，其人數還有可能增加。據華府表示，目前俄羅斯境內目前共有約1萬名北韓軍人，這些部隊正在俄羅斯東部接受訓練，然後被派至俄南戰區庫斯克(Kursk)。南韓媒體表示，如果北韓軍隊加入俄烏戰爭，首爾可能會開始向烏克蘭提供武器，導致俄烏戰爭更加國際化。作為回報，據聞平壤每派一位士兵可獲兩千美元酬勞。但更為重要的是，俄羅斯還會提供北韓科技支援。

在月前朝鮮以大量傳統火炮和彈藥支援俄羅斯之後，今年六月，俄朝雙方正式簽署共同防禦協定。這將影響東北亞的穩定，因為俄方很可能協助朝鮮的核計劃，並可能會鼓勵朝鮮加強對韓國和日本的軍事壓力，同時也會破壞聯合國安理會的制裁，使朝鮮半島無核化和不擴散的努力更加複雜。這一事態發展引起了美國和韓國的強烈反應，可能會對歐洲和亞太地區產生廣泛的影響，最近朝鮮試射洲際飛彈，明顯看出北韓技術的進步。北韓還有可能會在美國總統投票前進行第七次核試驗，試圖干擾美國大選，這將有利於川普的勝出。

至今美國反對韓國和日本擁有核武，這是其亞太地區的核不擴散政策的一部分，以免引發軍備競賽和增加地區不穩定性。美國與韓日的安全同盟也包含了「核保護傘」，即美國會在他們遭受核威脅或攻擊時進行保護，因此日韓不需要自身擁核。2023年7月，美國戰略核潛艦（SSBN）停靠在南韓釜山港，此乃時隔42年來的首次，引發朝鮮強烈抗議，這也是最近朝鮮半島情勢緊張的緣由。

對此，北京至今反應克制，可以理解，中方對於俄朝軍事協定的立場複雜。一方面，北京並未支持該協定，因為不但擔心東北亞局勢的惡化，而且還要避免因此破壞其與西方國家的外交關係。故中國官員只低調表示，對北韓在俄羅斯的部署知之甚少。

另一方面，北京也不樂見俄朝關係的改善，因為這將會減少中國對北韓的影響力，並降低其作為亞洲穩定力量的角色與功能。雖然朝鮮對俄羅斯的援助，是中方避免在烏克蘭衝突中向俄羅斯提供直接支援的一種替代，既保留了中方自己的選擇，又巧妙地允許莫斯科從其他來源獲得所需的援助。

但更重要的是，若平壤在俄國的支持下擴增其核武力量，這將會導致北京最為憂心的東北亞核擴散。因朝鮮的核發展，一直是中朝之間長久以來最大的爭議，朝方認為，大國不可靠，核武可自重。故除了大陸自身可能受到的核威脅之外，比如核安問題，因為領土相連，這類核擴散甚至可能還會波及台灣，那將才會是北京的惡夢。