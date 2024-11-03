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台灣派員完成考察 貝里斯樂觀看待白蝦出口前景

中央社／ 瓜地馬拉市2日專電

貝里斯農業單位證實，台灣食品藥物管理署的代表團，已經完成對貝里斯漁業生產的考察，3個月內就會有具體結論。貝里斯當局對於白蝦出口到台灣感到十分樂觀。

外交部長林佳龍日前訪問貝里斯時表示，貝里斯白蝦出口到台灣，經過2年努力，目前正在進行實地查核的階段。在確保貝里斯白蝦安全無虞之後，兩國政府就能進行下階段磋商。

於此同時，貝里斯媒體「突發新聞網」（BBN）也引述該國農業健康機構BAHA （Belize AgriculturalHealth Authority）的說法，來自台灣食品藥物管理署的代表團，已結束對貝里斯的考察，評估貝國的漁業生產和加工系統，以因應未來開放貝里斯的白蝦和其他海鮮產品，出口到台灣。

BAHA食品安全主任吉布生（Nathalie Gibson）博士表示，台灣食藥署人員拜訪了當地4個蝦類養殖場和4個蝦類加工廠，以觀察蝦類的處理情況，並且評估貝里斯的水產監管和認證系統，和港口的出口流程，是否符合台灣的標準。除了蝦類外，代表團還對海螺和龍蝦的處理同時進行評估。

吉布生博士強調，台灣代表團向貝里斯提出相關蝦類認證系統須要改進之處，3個月內也會提出完整的評估報告。BAHA表示對於出口蝦類到台灣市場十分樂觀。

相較於貝里斯，與台灣斷交並且痛失市場的宏都拉斯，白蝦業者難以生存出現倒閉潮。雖然中國表示，願意採購宏都拉斯白蝦，但一再出爾反爾。宏都拉斯全國水產養殖業者協會（ANDAH）日前發表聲明，指控中國與宏都拉斯原已簽署協議，購買250個貨櫃的白蝦，但最後只買了2個貨櫃，數量連1%都不到。業者批評中國再次食言，根本是欺騙的行為。

但宏都拉斯官方對於中國承諾跳票則是撇清責任。經濟發展部（Economic Development）部長賽拉托（Fredy Cerrato）表示，中國和宏都拉斯的白蝦交易是商業行為，政府從來沒有具體承諾中國會購買多少數量的白蝦，當然也無從介入。

宏都拉斯 考察 貝里斯

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