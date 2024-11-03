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2026縣市長選舉 宜縣、竹市最有可能藍白合

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪張曼蘋／台北報導
民眾黨主席柯文哲遭延押，立法院司法委員會明天考察北檢，藍白合從國會到地方選舉是否更加緊密受到關注。圖為國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）與民眾黨團總召黃國昌（中）握手致意。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲遭延押，立法院司法委員會明天考察北檢，藍白合從國會到地方選舉是否更加緊密受到關注。圖為國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）與民眾黨團總召黃國昌（中）握手致意。本報資料照片

國民黨民眾黨在國會緊密合作，但隨民眾黨主席柯文哲涉京華城案延燒，也牽動二○二六地方首長選舉在野布局。經盤點，藍白合可能性目前分為三級，新竹市、宜蘭縣為「不合作恐拱手讓給民進黨」第一級區；嘉義市、台北市為「白營有人選，但不夠強」第二級區；其餘第三級區則持續滾動式調整。

新竹市、宜蘭縣兩地區，二○二二年縣市長選舉都有民眾黨參選人，且得票狀況均有一定實力，地方評估，若藍白不整合，綠軍反撲成功機會不小。

民眾黨公職人員表示，雖然現在外界認為宜蘭、竹市是最有可能藍白合，但宜蘭黨部主委陳琬惠先前也不是沒選過，宜蘭不是光靠空氣票就能贏的地方；竹市雖然被視為民眾黨本命區，但當初也是在最後靠國民黨才贏，國民黨的基層實力民眾黨難以撼動。

有高空戰能量的民眾黨立委黃國昌，雖然已經在新北布局，但依據民眾黨內部民調顯示，黃國昌在新北支持度不到一成，因此黨內也在思考由黃國昌轉戰竹市。黨內人士說，黃國昌認為新北是選項之一，但並沒有非新北不可，只要中央委員提案讓黃國昌去選竹市，黃國昌隨時華麗轉身。

藍營人士表示，新竹市目前是藍綠白黃，四股勢力勢均力敵，民眾黨隨著新竹市長高虹安停職、柯文哲是否起訴等不確定因素，對民眾黨的支持一定會有影響。

宜蘭縣部分，藍營人士表示，縣長林姿妙將於今年底宣判，判決結果將決定國民黨布局，如果林姿妙被判重罪，可能大大削弱國民黨士氣，其他想要參選的藍營人士就會趨於保守，藍白合空間就會變大。

第二級區為民眾黨有潛在參選人選，但實力不夠強，和國民黨談合作空間相對有限，包括台北市黃珊珊、嘉義市張啟楷等。其中，黃珊珊經過二○二二年台北市長選戰敗北，加上蔣萬安執政並未明顯失分，再戰北市空間已相對有限。

國民黨嘉義市議員直言，從地方角度出發，不可能禮讓給民眾黨，最大讓步就是藍白比民調，主要是因為國民黨籍市長黃敏惠政績斐然，沒理由禮讓，黃敏惠還未明確表態接班人選，志在市長者仍在鴨子划水。自從柯文哲遭羈押，民眾黨在嘉義的影響力有大幅削弱跡象。

至於金門縣，現任民眾黨籍的金門縣長陳福海確定無法爭取連任，國民黨立委陳玉珍備戰多時，民眾黨恐難一戰。

國民黨 民眾黨 藍白合

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