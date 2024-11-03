家裡沒大人 白營派系搶中央委員席次

民眾黨主席柯文哲涉延長羈押兩個月，代理黨主席議題再度浮上檯面，民眾黨傾向不考慮推派代理黨主席，以穩定小草及民眾黨士氣。柯文哲不在家，黨內接下來要面臨的是今年底黨代表及明年初的中央委員的改選，各派系積極布局，想搶攻中央委員席次，以掌握黨內話語權與決策權。

民眾黨人士表示，目前仍沒有討論代理黨主席的問題，柯文哲目前處於請假狀態，若在此時推派代理黨主席，會被外界誤解民眾黨在切割柯文哲，容易引發小草不滿跟黨內動盪，因此維持現行緊急應變小組模式是比較可能的選項，等待柯文哲回歸後再做調整。

黨內接下來要面臨今年底黨代表改選，還有明年初由黨代表選出中央委員。民眾黨中央委員是黨的核心，黨代表席次將會牽動中央委員席次，一旦掌握中央委員，等於在黨內具有話語權與決策權，成為兵家必爭之地。

知情人士表示，民眾黨內目前分為以黃珊珊、陳智菡等人為首的中央派，柯文哲妹妹柯美蘭等人柯家派，前立委蔡壁如為首的地方派，以及黨內聲量最高的黃國昌派，其中，以地方派動作最為積極，不僅串連各地力量，也積極邀請新血入黨。

黃國昌身兼民眾黨立法院黨團總召及緊急應變小組共同召集人，在民眾黨內具有聲量跟職權，不過，黃國昌當初跟柯文哲協議不介入黨務運作，加上入黨時間短難服眾，黃國昌能否成為柯文哲接班人仍有待觀察。

民眾黨前中央委員范姜奕凱認為，「代理黨主席跟改選黨主席勢必要進行。」他表示，司法抗爭進行的同時，應該要讓民眾黨這個第三勢力往前走。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，民眾黨若要跳脫一團亂的負面框架，現在推選出代理黨主席，帶領民眾黨重整腳步再出發，一方面可以跳脫一人政黨汙名，也可以在司法戰反守為攻。一個政黨不能無主，柯文哲持續被羈押，不僅黨中樞沒辦法有效因應司法，更無法替民眾黨二○二六地方選舉布局，一旦柯文哲因為被羈押光環黯淡，這樣的政黨很難永續發展下去。