南非迫遷代表處 美議員聲援台

對南非以一九七一年聯大第二七五八號決議與「一中原則」為由，施壓我代表處遷出南非首都普勒托利亞，民主黨籍美國聯邦參議院外委會主席卡定十月卅一日「強烈敦促南非重新考慮其行動」。

奧格茲等六位共和黨籍聯邦眾議員十月廿九日也聯名致函美國總統拜登，強烈要求他重新評估南非在美國國內法「非洲成長與機會法」（ＡＧＯＡ）下享有的優惠待遇。

卡定說，南非此舉令人深感擔憂，也偏離和台灣保持非正式關係國家的標準做法。國際社會必須團結反對中共在主權國家對待台灣時施以脅迫策略，並刻意扭曲國際聲明和決議，以削弱台灣在全球得到的支持。至於前述聯名信則提到，美國總統有權每年審查ＡＧＯＡ受益國，應向南非政府表明，若繼續對台採取這類無理行為，就可能喪失美方給予的優惠。