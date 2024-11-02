總預算案是否付委 藍白11月5日各開黨團大會討論

114年度總預算案持續卡關，朝野1日邀請行政院長卓榮泰到立法院報告編制經過。後續是否讓總預算案付委，國民黨立法院黨團5日將召開黨團大會討論，民眾黨立院黨團5日黨團會議也將決定提案內容。

114年度中央政府總預算案僵局備受關注，朝野1日邀請行政院長卓榮泰到立法院報告編制經過，卓榮泰在答詢時表示，只要未來行政院、立法院在憲法和預算法的精神底下，互相尊重，會找出禁伐補償未編足的財源。

外界關注卓榮泰赴立法院報告後，總預算案是否能順利付委審查。國民黨團表示，4日會召開黨團幹部會議，先做一輪的討論，5日再召開黨團大會，聽取黨團成員意見、凝聚共識，目前黨團內部尚未有定見。

國民黨團書記長林思銘今天受訪時指出，是否讓總預算案付委，就看卓榮泰的態度，像是原住民禁伐補償該如何解套，若是能透過追加預算，或是用第二預備金處理，都是可以接受的方式。另外，公糧收購方案及健保點值方案部分，若行政院能遵循立院當初做出的主決議，後續就有討論空間。

至於民眾黨立院黨團的態度，總召黃國昌僅回應，5日黨團會議後，將決定提案內容。