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加韓2+2部長會談強調台海和平穩定 外交部表達感謝

中央社／ 台北2日電

加拿大與韓國首度舉行外交與國防部長2+2會談，聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，並反對任一方改變印太區域現狀的企圖。外交部今天表示歡迎與肯定，並將持續與加韓等理念相近國家合作，共同捍衛台海及區域的和平穩定。

外交部指出，加拿大外長趙美蘭（Mélanie Joly）、國防部長布萊爾（Bill Blair）於加拿大東部時間1日在渥太華與韓國外交部長趙兌烈、國防部長金龍顯，首度召開「2+2」外交及國防部長級對話。

外交部表示，會後發布的聯合聲明重申對自由及開放之印太區域的承諾，即以法治與和平解決爭端為基礎；加拿大及韓國將持續支持印太區域的和平及穩定，反對任一方改變印太區域現狀的企圖，雙方重申維護台灣海峽和平穩定對國際安全及繁榮是不可或缺的要素。

外交部說明，這次是加韓首度召開2+2外交及國防部長級會談，為加韓於7月25日公布的「加拿大-韓國全面戰略夥伴關係」（Canada-Korea ComprehensiveStrategic Partnership）行動計畫的具體成果之一。

針對加韓在首度舉行的2+2會談強調台海和平穩定重要性，展現反對單方面改變區域現狀的立場，外交部表示歡迎與肯定，並指出面對威權國家強化協作、破壞和平穩定與國際秩序，台灣將持續與加韓等理念相近國家合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。

加拿大 台海 外交部

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