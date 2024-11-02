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侯友宜接班人是誰？他觀察侯1動作 預言新北藍白合可能性

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侯友宜接班人會是誰？他觀察侯1動作 預言新北藍白合可能性

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
新北市長侯友宜和民眾黨立法院總召黃國昌今日共同出席板橋消防廳舍動工典禮，外界關心「侯友宜的接班人會是誰？」、「藍白合有可能嗎？」在場的國民黨立委葉元之表示，現在言之過早，但侯黃互動良好，藍白持續堆疊善意。圖／葉元之辦公室提供
新北市長侯友宜和民眾黨立法院總召黃國昌今日共同出席板橋消防廳舍動工典禮，外界關心「侯友宜的接班人會是誰？」、「藍白合有可能嗎？」在場的國民黨立委葉元之表示，現在言之過早，但侯黃互動良好，藍白持續堆疊善意。圖／葉元之辦公室提供

新北市長侯友宜和民眾黨立法院總召黃國昌今共同出席板橋消防廳舍動工典禮，外界關心「侯友宜的接班人會是誰？」、「藍白合有可能嗎？」在場的國民黨立委葉元之表示，現在言之過早，但侯黃互動良好，藍白持續堆疊善意。

葉元之表示，由於離選舉還有兩年多，現在都還言之過早，不過今天在現場可以看得出來，侯友宜跟黃國昌互動不錯，侯甚至還會主動注意到黃國昌是否有位子可以執金鏟，藍白互相堆疊善意。

而在國民黨人選部分，葉元之表示，台北市副市長李四川和新北市副市長劉和然都是很好的人選，兩人都做過新北市副市長，都有豐富的市政經驗，選上市長即可立刻上手。

葉元之指出，劉和然現在持續衝刺中，市政、黨部的活動都積極參加；李四川雖然目前表達沒有參選意願，但明年如果問他一樣的問題，可能答案又不太一樣。

葉元之強調，倒是民進黨殺的刀刀見骨，像是今天也到場的蘇系立委張宏陸就說，空降對市民不公平，這擺明是幫綠委蘇巧慧在殺民進黨秘書長林右昌

葉元之說，蘇巧慧現在跑很勤，但不懂為何蘇巧慧致詞時老愛提到行政院前院長蘇貞昌，是怕別人不知道蘇巧慧是「靠爸族」嗎？還喊出跟「衝衝衝」類似的「慧慧慧」當口號，「怎麼有這種政二代都走不出自己的路？」

另外，葉元之也批評林右昌，本來新北市民不太知道林的施政能力如何，但林去推動罷樑，讓大家發現林差點把基隆市財產（東岸商場）都弄丟了，施政能力這麼差，新北市又比基隆大這麼多，「400萬新北市民怕爆啦！」

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