劉德華頻被針對 羅智強：「沒人需為認同道歉」只是民進黨的幹話？

香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後又因他演唱一首「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。

劉德華來台開唱一波三折，不僅遇上颱風攪局，還被綠營政治人物針對。民進黨立委王定宇10月31日在臉書表示，劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在媚共的立場，還擔任中國電影家協會第11屆副主席，雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼。

民進黨政策會執行長王義川也在Threads分享劉德華演唱「中國人」的片段，並寫道：「這是劉德華在中國演唱會的畫面吧？非常非常中國的設計！這首歌我沒聽過，你們聽過嗎？驚！這是今天晚上就在剛剛，台北小巨蛋唱的！」

對於綠營政治人物接二連三地質疑劉德華，羅智強感嘆，劉德華唱中國人被炎上，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。國民黨立委林沛祥也說，雙標無誤。

國民黨立委馬文君則在臉書分享劉德華善舉，她指出九二一大地震，全台災情慘重，南投又是重中之重，當年劉德華20日才結束台灣的演藝工作返回香港，在災後沒幾天，又迅速來到台灣為九二一災民募款。

馬文君說，劉德華知道災民災後不敢回家，甚至不敢睡在室內，因此急缺睡袋，就算有錢都買不到，劉德華還動用自己的人脈與號召力，請世界各地的朋友，火速捐了一萬個睡袋。她還說，劉德華的人品與善行，熱心與慈悲，她親身感受，相信全球華人也有目共睹；民進黨有人批評劉德華「媚共」，她實在不屑評論，台灣百姓自有公評。