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林楚茵：早是中國香港 劉德華唱「中國人」小粉紅開心什麼？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林楚茵在社群媒體表示，香港早就是「中國香港」，所以劉德華稱是「中國人」，一點也不奇怪。圖／台灣映藝提供
民進黨立委林楚茵在社群媒體表示，香港早就是「中國香港」，所以劉德華稱是「中國人」，一點也不奇怪。圖／台灣映藝提供

香港歌手劉德華睽違11年再度在台灣開唱，一開場就向台灣歌迷們說，「11年了，我想你呀」，演唱會也演唱熱門歌曲之一「中國人」，引發綠營討論。民進黨立委林楚茵在社群媒體表示，香港早就是「中國香港」，所以劉德華稱是「中國人」，一點也不奇怪。

林楚茵貼出一則新聞，主旨為劉德華在台演唱會唱「中國人」，對岸網友高度認同。林楚茵說，劉德華稱是「中國人」不奇怪，到底小粉紅們在開心什麼？她不懂也不在乎小粉紅們的自嗨。

林楚茵表示，最近有一首他喜歡的歌「APT.」，這是一首宣傳韓國酒桌遊戲的歌曲，演唱者是韓國女團blackpink的Rose與美國Bruno Mars，她們都是優秀的流行音樂歌手，對於她們的國家認同，自己同樣不在乎，欣賞的是好聽的音樂作品。

林楚茵指出，至於國家認同，她很清楚自己是台灣人，不論聽哪個國家的作品，都不會影響她，更不可能改變她。

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