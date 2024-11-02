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歐洲議會訪團喊堅定挺台 中國若進犯須付高昂代價

中央社／ 台北2日電

外交部政務次長吳志中昨天晚宴歐洲議會跨黨派議員團。歐洲議會議員蓋勒表示，身為民選的歐洲議會議員，有責任持續以具體行動展現對台灣的堅定支持，讓中國了解民主社會不容其滲透干預，進犯台灣須付出高昂代價。

歐洲議會跨黨派議員團10月27日到11月1日訪問台灣，這是歐洲議會6月全面改選後，第一個歐洲議會議員訪台團，由歐洲議會友台小組主席蓋勒（MichaelGahler，另譯：凱勒）擔任團長，成員包含歐洲議會議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）等人。

外交部今天表示，吳志中昨天晚宴歡迎歐洲議會跨黨派議員團，雙方就深化台歐盟合作等議題深入交換意見。

吳志中表示，台歐關係近年大幅提升，雙邊互訪及投資頻繁熱絡。台灣與歐洲共享諸多核心價值，產業也具互補性，未來應持續深化雙邊合作與交流。在持續面對中國軍事威脅下，台灣除致力提升自我防衛能量外，也希望國際社會民主夥伴強化對台灣的支持與合作，嚇阻中國武力犯台。

吳志中說明，台灣因此高度感謝歐洲議會日前通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，歐洲議會對台灣的強力支持，使台灣人民備受鼓舞。

蓋勒表示，身為民選的歐洲議會議員，有責任持續以具體行動展現對台灣的堅定支持，讓中國了解民主社會不容其滲透干預，且進犯台灣須付出高昂代價。歐洲議會也將持續呼籲歐盟及其會員國發揮務實與創新的精神，深化與台灣的實質關係。訪團訪台期間遇上颱風來襲，也見識到台灣面對自然災害的韌性與應變能力，雙方未來可就此增進交流與合作。

外交部表示，歐洲議會10月24日以壓倒性票數通過決議案，強烈反對中國扭曲聯大第2758號決議，並堅決反對任何片面改變台海現狀的行為，展現新一屆歐洲議會對台灣的跨黨團高度支持與共識，蓋勒即是重要推手之一。

外交部指出，高度歡迎歐洲議會以實際行動力挺台灣，未來台灣將持續深化與歐洲議會的互動與交流，建構堅實互惠的價值同盟。

2758號決議 台海 吳志中 外交部 歐盟

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