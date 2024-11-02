影／立法院朝野僵持 「喬王」王金平：雙方都有值得被批評的地方

明年度中央政府總預算目前仍卡關中，立法院前院長王金平今天在台中東海大學獲聘榮譽講座教授時說，解決僵持場面辦法一定有，他現在不能說，他說僵持場面，雙方都有值得被批評的地方，他強調尊重、包容、接納，最後就圓滿。

王金平今天在東海大學時受訪說，「不在其位、不謀其政」，他現在談什麼都不對，希望朝野雙方都能真誠地為了解決問題，坐下來溝通、協調、討論，辦法一定有。

他說朝小野大，展現實力的方法比較好，他表示，當主持人內心要坦誠、真誠待人，一定要秉持尊重的原則，尊重對方代表黨團、選區的利益，個人的理念，尊重大家不同聲音，包容不一樣的聲音，傾聽後必須要接納好的意見。

王金平表示，這麼多人的意見總有好的意見，主持人一定要能擷取其中重點，自己想出好的協商結論，讓大家同意，就會樂於簽署，送到院會都會百分百通過，院會據以處理任何議題，這樣就圓滿了，尊重、包容、接納；他強調接納就要歸納各方面不同的聲音、意見，接受好的意見，把他歸結起來自己提出好的協商結論，大家簽完後送院會通過，院會處理所有法案。