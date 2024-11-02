颱風侵襲台灣靠中央山脈保護 卓榮泰：離島靠中央政府

康芮颱風造成台東災情，首當其衝的蘭嶼及綠島災損不少，行政院長卓榮泰今天前往2個離島勘災，他首先到蘭嶼勘查台電各項基礎設施及學校受損情況。他說，蘭嶼目前災後復原已有2進度超前，一是全島今天傍晚前提前搶修完成復電，二是全島電纜下地工程明年完成。

卓榮泰表示，只要颱風來襲台灣，蘭嶼都是第一線首當其衝，他這次蘭嶼和綠島不是因颱風過後來看狀況，而是來解決問題，總統賴清德跟他說過「台灣有中央山脈可以保護台灣、離島只有靠中央政府保護」，所以經費不足中央完全補上，答應的行政效率，時間內做好。

今天早上8點卓榮泰搭行政專機抵達台東後，再從空軍志航基地轉搭黑鷹直升機飛往蘭嶼、綠島，他分別勘查蘭嶼電廠和蘭嶼高中；包括交通部長陳世凱、原住民族委員會主委曾智勇及蘭嶼鄉長謝胡源等人陪同勘災。針對島上停電情形聽取簡報，台電指出康芮颱風造成近2000戶停電，經搶修後剩190戶，預計能提前在傍晚前搶修完成。

另去年小犬颱風後，中央花10億元經費改善蘭嶼用電品質，實施全島電纜下地工程，原本預定明年底完工，台電掛保證提前明年中旬完成全島電纜下地，大幅減少電力受損的狀況。