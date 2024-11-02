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扁政府以來治水預算上升 賴清德：明年再增加159億
賴清德總統今日赴宜蘭視察，第一站先到五結防水閘門。賴指出，過去中央每年治水預算僅10億元，前總統陳水扁上任後，才編列8年800億元；今年預算已超過300億元，明年更將增列159億元，各縣市若有需要盡可向中央提出。
賴清德說，過去台灣社會中央真正有投入治水，是從陳水扁時代、政黨輪替後開始，此前中央全國治水預算1年約10億元，中央沒有幫助地方，地方也無力治水，每次颱風來襲，各地淹水都很嚴重。
賴清德指出，從扁政府開始，編列8年800億元治水預算，每年就有100億元，馬英九政府執政期間也編列6年600億元治水。蔡英文總統上任後，根據各縣市需求，逐年增列，去年編列的今年預算就達300多億元。
賴清德說，今年凱米颱風過後，行政院長卓榮泰看到必須盡速推動治水的需求，相較今年增列159億元，明年治水總預算為551億元，來做治水工程。
賴清德也強調，治水不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，一定要有系統性的針對整個水系使用治水預算，才能發揮綜合成效，希望之後各縣市府推動水利建設，能一併處理。
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