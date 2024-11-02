陳啟昱涉光電弊案不知行蹤 許宇甄：台灣司法病了？

台鹽前董事長陳啟昱涉嫌光電弊案，目前行蹤成謎，國民黨立委謝龍介10月23日質詢法務部長鄭銘謙時早已示警，「有個綠營大咖要跑了」，法務部似乎未有具體作為。國民黨立委許宇甄今日質疑，台灣司法是不是病了？

陳啟昱涉嫌與光電案場仲介商勾結，業者還替陳處理債務及匯款共計約7千萬元形同收賄，台南地檢署聲押陳啟昱，台南地院卻無保請回，檢方抗告成功，但未立即開庭，隔兩天再開庭，陳啟昱卻未現身，目前行蹤成謎。

許宇甄表示，桃園地方法院負責審理桃園市前市長鄭文燦貪汙弊案的審判長，請假一年直到退休，台南地檢署偵辦陳啟昱綠能弊案，申請羈押卻被法院給放了，現在落跑不出庭，兩位涉貪人員都曾是新潮流要角，也都曾是民進黨高階官員，法院若碰上民進黨高官就退避、開後門，我國司法何以能服眾？

許宇甄指出，早在10月23日，謝龍介質詢鄭銘謙時就曾示警，已接獲情報，一名牽扯弊案的「綠營大咖要跑了」，提醒法務部要超前部署，「不要讓人跑了」。法務部接獲立委提醒，有沒有具體防範作為？如果有，為何還會讓嫌疑犯給跑了？台灣司法遇上民進黨就要轉彎？

許宇甄認為，民進黨執政超過8年，以榨取性制度讓少數派系和綠友友們為所欲為，賺得盆滿缽滿，太陽光電、風電、口罩、新冠疫苗、新冠快篩、雞蛋，都會有特殊的人可以事先取得消息，先行佈局，甚至拿到專有權利，利益分配不均，造成台南槍聲連連，司法也管不了。而非民進黨人，這些年來持續遭受排擠與壓迫，想參與只能靠運氣，全台灣被他們搞到烏煙瘴氣，司法調查猶如龜兔賽跑，慢吞吞，難怪人民對司法信任度會直直落。