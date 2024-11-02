美韓2+2會談強調台海和平穩定 外交部表達感謝

美韓舉行外交與國防部長2+2會談，會後聯合聲明強調台海和平穩定的重要性，並關切中國近期對台軍演。外交部今天表示歡迎與肯定，並將持續與美韓等理念相近國家合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及南韓外交部長趙兌烈、國防部長金龍顯美東時間10月31日於華府舉行2+2會談；2+2會談是美國與南韓、日本、澳洲等少數核心盟友進行的雙邊會談。

外交部指出，會後的聯合聲明強調維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素；並關切中國挑釁舉措，尤其是近期升高緊張局勢的環台軍演。雙方一致同意中國不應再採取任何可能破壞台海和平穩定的行動；並重申支持和平解決兩岸議題。雙方另表達強烈反對任何企圖片面改變印太水域現狀的行徑。布林肯也在美韓2+2會談記者會上，重申維持台海和平穩定的重要性。

外交部表示，這次是美韓首度將對台海和平穩定的重視納入2+2會談聯合聲明，也是雙方在10月30日召開第56屆「安全諮商會議」後，再次重申台海和平穩定的重要性。

對於美、韓兩國高層接連公開傳達此堅定立場，並關切中方環台軍演行徑，外交部表示歡迎與肯定，並指出面對威權國家強化協作、破壞和平穩定與國際秩序，台灣將持續與美韓等理念相近國家合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。