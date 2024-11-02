陳啟昱落跑對比柯文哲延押 黃國昌：賴政府將司法政治工具化
涉入台鹽綠能公司光電弊案的台鹽前董事長陳啟昱，因拘提不到恐遭通緝。民眾黨立委黃國昌在臉書表示，不可能逃的民眾黨主席柯文哲遭裁定延長羈押，真正落跑的，是民進黨自家權貴陳啟昱，賴清德政府已將司法的政治工具化，玩得爐火純青。
台南地檢署對涉案的陳啟昱等5人聲押禁見，遭台南地院駁回，檢方提抗告成功，南院昨開庭，但陳啟昱未到庭；橋頭地檢署昨晚受託代執行拘提；據悉，高雄檢警漏夜到陳的旗山住處拘人但撲空，陳恐淪通緝犯。
黃國昌表示，對根本不可能逃亡的柯文哲，以有逃亡之虞為理由，裁定延長羈押，已經夠荒謬了。結果，真正落跑的，是民進黨自家權貴陳啟昱，「就是那個綠能貪腐弊案叢生，卻被無保請回的菊系大將陳啟昱」。
黃國昌說，賴清德政府上任不到半年，沒繳出什麼執政成績單，卻已將司法的政治工具化，玩得爐火純青。
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