【專家之眼】綠營重拾「中華民國」 暗示自身難以為繼

號稱台獨金孫的賴清德總統，最近頻頻在對內與兩岸講話時使用「中華民國」相關符號。他不得不提，又把分階段的中華民國論述講得清楚，正好呈現台派論述走到如今面臨的大麻煩：不能團結國家，精神上也軟弱到無以動員人民備戰。

賴在十月九日民進黨中常會上提及，中華民國是當前讓所有國人團結的最大公約數。其說法是，關於中華民國相關闡述，是分階段的。前總統蔣經國曾說「我是台灣人，也是中國人」，前總統李登輝曾說「中華民國在台灣」，前總統陳水扁曾說「中華民國是台灣」，前總統蔡英文則是「中華民國台灣」。

賴指出，為了團結國家，分階段的中華民國論述要持續下去，他認為當前最能團結國家的，就是中華民國，這是台灣幾十年來在國家認同方面累積的資產，而他身為總統，團結國家正是他的責任。

聞聽上述高論，不禁感慨：早知如此，何必當初呢？先吹皺國家認同一池春水，繞了一圈又「回到原點」。經歷這個過程，目前看來最大獲利者當屬民進黨，但國家社會為此付出多少代價？

在國家認同問題上，說綠營先吹皺國家認同一池春水，是因為中華民國政府到台灣來，承接的是台人固有的中國認同。且不論日殖後期還要用皇民化運動洗腦台人是「日本人」，以免送台人上戰場時多個敵軍，光復時主動張燈結綵歡迎回歸祖國，也已證明了多數台人對國家認同的看法。

但就是有些人創造出外來政權之說，在沒有引用兩蔣治下多數台人言行的經驗證據前提下，稱國府在台統治，對當時台人來說，是天上掉下來的，幾乎是另一個殖民政府；政客則藉此動員族群、分裂社會，以便獲得選票。限於篇幅，在此無法詳細分析，只能指出此策略獲有一定效果，畢竟真的是影響某些人的投票行為，但代價就是促發了台灣社會的族群誤解；可是要說成功倒也未必，目前認同的分歧，主要該歸因於藍營分裂下，扁獲取執政權後「洗」出來的。

但國家認同不是講講台灣台語或鄉土教學就能轉換成功的，重要的是能否激起國人願意拿命去保衛國家。過去綠營因意識形態解構中華民國，不顧後果，看看太陽花世代幾個指標人物從軍態度，可知台派論述無法號召人民，現在面對中共更大壓力，賴總統終於正視這個問題。外界可以比較蔡賴兩時期的不同。

曾在八二三砲戰六十周年紀念活動時，蔡英文不去金門，副總統陳建仁去了，卻只是帶著一家大小去玩，時任黨內高層則稱「『八二三』是共產黨在跟國民黨打仗，並不是民進黨在打仗，台灣士兵是為國民黨而犧牲，都是因為國民黨在中國節節敗退來到台灣，紀念是否有意義？」

如今態度丕變。同樣對於金門戰場，賴總統跑到古寧頭，說要國人銘記參戰前輩們的犧牲奉獻，共同保衛臺澎金馬、捍衛中華民國、為國家主權、民主自由而奮戰。這個比較至少可以看出兩點：一、蔡政府時期中華民國是如何的隱而不顯；二、賴比蔡更感到台海兵凶戰危壓力。否則賴是台獨金孫，對中華民國理應更不想提。

重新拾回「中華民國」有用嗎？面對台海風雲緊急，人民當然希望有用，但恐怕很難。首先是團結問題。上面將賴所提「中華民國」與歸納的階段說「回到原點」，特別加上引號，當然知道賴講的「中華民國」不是過去讓國人團結最大公約數的那個中華民國。國人多能看在眼裡。只是賴至少講出了一個事實，那就是中華民國能團結多數人。

而口稱「中華民國」，能否如同往昔，激勵人民配合備戰呢？中華民國分階段說彰顯出的深層涵意在於，賴提中華民國奮鬥歷史，確實展現原有國家認同是真的有助於團結國家、動員人民抵抗外敵，反而是不再沿用蔡時期中華民國台灣之說，可見他知道蔡的新說法輕薄無力，所以才要重拾舊說。現在台灣政治社會卻還有人覺得中華民國派立場有問題，所謂台派才是真正會捍衛國家者。賴的用法，如果不能在後續釐清此點，把軟弱當堅強，把堅定汙名化，那期望團結動員對外，無異緣木求魚。