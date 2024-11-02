總預算案陷僵局 下周協商
明年度中央總預算案歷經六度卡關，行政院長卓榮泰昨（1）日應立法院要求，率內閣赴立法院第一次報告總預算案。對於是否讓總預算案闖關付委，國民黨立院黨團表示，下周二將開黨團大會討論。
卓榮泰昨日赴立法院報告總預算案編製經過，被視為化解總預算僵局的「補考」。
不過，針對關鍵爭議的原住民禁伐補償，國民黨團總召傅崐萁質詢時，多次激動敲桌，傅崐萁不滿說，歷任院長都尊重立法院，有六位行政院長任內總預算被退回過，基本上都透過朝野協商解決，「但你卻是兩手一攤，反正你就是選舉都選完了你奈我何？」
卓揆反駁，「委員講這樣的話，我想連韓院長都無法接受」，讓主席台上的韓國瑜尷尬苦笑。
卓揆表示，如果朝野互相尊重，明年度原住民禁伐補償經費，行政院可以尋找適當財源支應，若大家對於原住民族綜合發展基金有不同意見，第二預備金、追加預算可以討論。
昨日總預算案排入院會報告事項議程，下周二立法院會（5日）是否讓總預算付委？國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，下周再開黨團大會討論決定，目前沒有定見。（記者唐筱恬、蔡晉宇、林縉明、王千豪、屈彥辰）
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