台灣列非洲豬瘟非疫國 賴總統：感謝豬農共同努力

世界動物衛生組織（WOAH）昨天將台灣列為「非洲豬瘟非疫國」，賴清德總統今表示，政府會持續努力，清除及防堵口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟三大豬病，讓台灣率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」的國家。

賴總統在臉書表示，從2018年，全球多國陸續爆發非洲豬瘟疫情，台灣一直防堵疫情於境外，與日本同為東亞地區的非洲豬瘟非疫國，今年7月，我們更提交詳實的自我聲明資料給「世界動物衛生組織」（WOAH）。昨天，WOAH已經正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，正式成為非洲豬瘟非疫國。

賴總統說，這是繼口蹄疫及羊痘非疫區認定後，「我們的防疫成果，再度獲得國際的肯定」，非常感謝全體豬農跟政府共同努力，一起創下指標性的意義，促進台灣畜牧產業的永續發展。

賴總統表示，台灣原是全球豬肉最大輸出國之一，1997年口蹄疫疫情爆發，讓台灣的豬肉產業深受其害。2018年，他擔任行政院長的時候，啟動口蹄疫拔針作業，拍板不再施打疫苗，隨後達成一年零疫情，拔針成功。

賴總統說，他要感謝過去八年多來，在前總統蔡英文的帶領下，行政團隊的努力付出，不論是行政院前院長林全、蘇貞昌、陳建仁，或是現任院長卓榮泰 ，都帶領團隊，結合豬農等各界的力量，一起落實各項防疫工作，讓台灣的生鮮豬肉，得以繼續重返國際市場。

賴總統表示，除了口蹄疫和非洲豬瘟，台灣已經獲得WOAH認證為非疫國，今年7月，豬瘟全面拔針也已屆滿一年。政府會持續努力，清除及防堵口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟三大豬病，讓台灣率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」的國家。