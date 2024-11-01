蕭副總統：持續深化國際連結 帶領國家走向世界

副總統蕭美琴今天表示，台灣擁抱民主價值已經為海外所有華人展現一條更好的道路，未來要繼續深化與國際的連結；雖然面臨中國共產黨的政治分化、軍事威嚇等各種手段，政府依然努力維護國家主權及尊嚴，帶領國家走向世界。

蕭副總統下午接見「紐約中華公所回國訪問團」致詞時表示，她曾住過紐約、在紐約唸書，對於來自紐約的賓客們備感溫馨，也代表賴總統表達問候之意，誠摯歡迎大家到台灣。

副總統說，紐約中華公所是美國地區傳統僑社最重要的指標性僑團之一，自1883年成立以來，歷經兩次世界大戰、中華民國建立、多次排華潮等歷史事件，在紐約僑界地位舉足輕重，立場堅定支持孫中山先生自由民主的建國理念，並支持國父創建的中華民國，對中華民國的支持與認同力度、對當地的僑務工作推動有深遠影響，貢獻卓著。

她提到，紐約中華公所積極辦理僑界元旦、雙十國慶升旗典禮、遊行等愛國活動，更是令人感動。除感謝紐約中華公所長期以來堅定支持中華民國，也誠摯期許僑界秉持自由民主的普世價值共同努力，在海外持續作為台灣的後盾。

副總統認為，因應地緣政治變化，中華民國必須要提升國家的實力及經濟韌性。在全球供應鏈重組過程中，掌握時機，持續壯大科技和經濟，發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」。

她說，近年來，台灣半導體憑藉卓越製程技術及大規模生產力，位居世界領先地位，也與各國科技產業加深互動和合作，目標是要讓台灣與世界連結，成為世界進步發展的重要力量。

副總統指出，過去一年，台灣在許多領域的表現獲得國際重視，在各種國際機構對競爭力、自由度、經濟發展、民主指數等排名中，皆名列前茅。這些都是海內外全體國人努力的成果，讓台灣不只是在經濟方面進步，更在自由、民主、人權、法治的成就上，也受到國際矚目。

副總統說，台灣擁抱民主價值已經為海外所有華人展現一條更好的道路；相信也是長期旅居美國的華人界共同追求的理想與目標，未來要繼續深化與國際的連結。

她提到，台灣作為世界負責任的一員，在許多國際議題上積極尋求與國際合作的機會，包含氣候變遷、全球供應鏈、人道援助等政府良善治理的議題。雖然面臨中國共產黨的政治分化、軍事威嚇、外交打壓和經濟杯葛等各種手段，政府依然努力維護國家主權及尊嚴，帶領國家走向世界。

副總統說，政府長期以來重視海外僑胞，更珍惜大家與中華民國的歷史情感，僑領們不僅是僑社重要菁英，也在美國主流社會多所貢獻，期盼大家在海外持續為國家的未來貢獻心力。

她並說，希望大家返回到僑居地後，與美國友人分享在台灣的所見所聞，誠摯歡迎更多朋友到台灣觀光旅遊。也期盼未來與僑領們共同持續守護中華民國精神與百年來所堅持的自由民主價值。