虛擬貨幣當政治獻金？ 監院：內政部評估不應納入

立法院預算中心指出，監察院政治獻金查核案裁罰比例過低，且應檢討虛擬貨幣、網路贊助是否納為政治獻金。監察院指出，查證系統已減少違法，而內政部評估虛擬通貨恐使境外勢力介入台灣政局，不得作為捐贈標的。

自由時報報導，立法院預算中心提出報告，指根據監察院近10年政治獻金查核案中，整體不處罰比率逾5成，並以擬參選人不處罰比率最高，且監察院應通盤檢討如抖內（donate）、虛擬貨幣等新型捐贈，是否納入政治獻金的範疇。

監察院今天透過新聞稿回應，監察院並非政治獻金法主管機關，有關政治獻金法執行適用疑義或法律闕漏，均須經由主管機關內政部解釋或提出修法草案。

監察院表示，具有擬參選人身分的直播主，若於Youtube等直播平台接受抖內作為政治獻金，直播平台代幣是否禁止作為政治獻金捐贈標的，監察院已於民國112年12月建請內政部研處，內政部於今年1月函復，將擇期邀集有關機關會商研議。

監察院指出，經內政部評估研議，認為虛擬通貨本身極易跨境流通，恐有境外勢力介入而影響台灣政局，且政治獻金標的，應以能明確並立即支用者為宜，因此已納入政治獻金法修正草案規範，不得作為政治獻金捐贈標的，修正草案目前正由行政院審查中。

監察院指出，執行陽光四法均秉持宣導重於裁罰原則，為使政治獻金捐收雙方及社會大眾瞭解政獻法令，不斷運用視訊、網路媒體及現場說明等多元方式進行宣導，以降低違法情事。

更早於99年間即主動建置「政治獻金網路申報系統」，不斷提升系統功能，其中「政治獻金不得捐贈者資料查證」提供政黨及擬參選人於收受政治獻金後，得以儘速查證並在法定期限內依法辦理返還或繳庫，避免違法收受政治獻金而受罰，現已大幅減少違法情事。

監察院指出，經統計，109年總統、副總統選舉擬參選人辦理返還283筆、計新台幣2841萬1994元及立委擬參選人辦理返還815筆、計7322萬7927元；依法返還的捐收雙方即不予裁罰為政治獻金法第15條明定，有關媒體報導政治獻金查核案逾5成不受罰，似有未諳法律規定。

監察院指出，政治獻金法規範目的是為促進國民政治參與，確保政治活動的公平及公正，主要機制在於透過全面公開政黨及擬參選人政治獻金會計報告書，以為全民監督，裁罰僅為其中的手段。