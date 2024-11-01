政院打詐跨部會系統聯結 防詐團找外籍移工當人頭戶

行政院今天表示，為防止移工帳戶資料遭詐團利用，行政院打擊詐欺指揮中心積極督導跨部會研商，8月27日起就藉由跨部會系統聯結，強化金融帳戶風控，掃除治安死角。

行政院晚間透過新聞稿指出，詐騙集團一再進化，在民眾防詐意識逐漸提升，人頭帳戶取得日益困難時，開始將目標轉向收購外籍移工帳戶，利用移工一旦出境或行蹤不明，阻礙檢警溯源打詐。

政院表示，為防止移工帳戶資料遭詐團利用，減低外籍移工成為詐團收取人頭戶的標的，行政院打擊詐欺指揮中心積極督導法務部、內政部、勞動部、金管會、個資籌備處等跨部會研商，藉由跨部會系統聯結，由財團法人金融聯合徵信中心介接內政部移民署資料庫取得外籍人士是否出境等在台狀況資訊，提供予金融機構參考利用，如觀察帳戶金流異常，即可凍結帳戶。

政院說，上述做法已自8月27日實施，可強化金融帳戶風控，掃除治安死角。

此外，政院指出，勞動部也在外國人勞動權益網、移工申訴專線1955官方臉書網頁、Line帳號以多國語言投放反詐訊息，加強移工防範詐騙意識，並利用移工入境講習機會加強宣導切勿為了賺外快，提供個人金融帳戶給他人使用，而淪為詐欺幫助犯，以免面臨民刑事責任，或者影響在台工作權益。

政院說，檢警調將持續針對出境或行方不明高風險外籍移工的異常帳戶進行嚴查，防止詐騙集團收集外籍移工帳戶做為掩飾隱匿贓款工具，堅實防堵打詐破口，以維護社會秩序、保障民眾財產安全。