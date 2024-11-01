快訊

再談菲律賓買電運回台 經長郭智輝揭底線「超過就不買」

00929配息出爐！降至0.11元 年化配息率約7.1%

政院打詐跨部會系統聯結 防詐團找外籍移工當人頭戶

中央社／ 台北1日電

行政院今天表示，為防止移工帳戶資料遭詐團利用，行政院打擊詐欺指揮中心積極督導跨部會研商，8月27日起就藉由跨部會系統聯結，強化金融帳戶風控，掃除治安死角。

行政院晚間透過新聞稿指出，詐騙集團一再進化，在民眾防詐意識逐漸提升，人頭帳戶取得日益困難時，開始將目標轉向收購外籍移工帳戶，利用移工一旦出境或行蹤不明，阻礙檢警溯源打詐。

政院表示，為防止移工帳戶資料遭詐團利用，減低外籍移工成為詐團收取人頭戶的標的，行政院打擊詐欺指揮中心積極督導法務部、內政部、勞動部、金管會、個資籌備處等跨部會研商，藉由跨部會系統聯結，由財團法人金融聯合徵信中心介接內政部移民署資料庫取得外籍人士是否出境等在台狀況資訊，提供予金融機構參考利用，如觀察帳戶金流異常，即可凍結帳戶。

政院說，上述做法已自8月27日實施，可強化金融帳戶風控，掃除治安死角。

此外，政院指出，勞動部也在外國人勞動權益網、移工申訴專線1955官方臉書網頁、Line帳號以多國語言投放反詐訊息，加強移工防範詐騙意識，並利用移工入境講習機會加強宣導切勿為了賺外快，提供個人金融帳戶給他人使用，而淪為詐欺幫助犯，以免面臨民刑事責任，或者影響在台工作權益。

政院說，檢警調將持續針對出境或行方不明高風險外籍移工的異常帳戶進行嚴查，防止詐騙集團收集外籍移工帳戶做為掩飾隱匿贓款工具，堅實防堵打詐破口，以維護社會秩序、保障民眾財產安全。

移工 行政院 詐騙集團

延伸閱讀

在台失聯移工創新高...詐騙人頭戶、遣返問題多 移民署回應了

二國銀推移工App跨國匯兌

台電青年移工跌倒休克...送醫揪出病因 奉勸注射流感疫苗

商演歌手被誘騙赴泰拘禁詐團園區 友人：業績沒達標就被電擊毆打

相關新聞

賴清德總統選擇司法院代理院長謝銘洋 曾說台大沒把馬英九教好

司法院今天首度出現沒有院長的情況，總統府公布由謝銘洋大法官代理，將代理至立法院通過新院長人選上任後。

禁伐補償膠著 卓榮泰：立委未指出彌補資金來源

明年度中央政府總預算案膠著，因在野黨質疑原民禁伐補償金未依法編足，六度擋下總預算。行政院長卓榮泰今赴立法院就此說明並備質...

雲端發票「中獎門」何時釐清？ 卓揆：一周內完整說明

財政部雲端發票抽獎活動竟有人重複中獎，國民黨立委洪孟楷今日質詢時，問到此次發生「中獎門」事件，原因為何，何時釐清？行政院...

齊赴第78屆商人節同框王金平 韓國瑜突嘆「擔任立法院長頭髮都掉光」

台灣省商業會今天舉辦第78屆商人節大會，今年在省商業會副理事長兼嘉市商業會理事長蕭秋勇爭取下，睽違11年重回嘉市舉辦，席...

接見捷克國家棒球代表隊 賴總統：切磋球技也增進台捷關係

捷克國家棒球代表隊明起將與世界12強棒球賽中華隊進行兩場交流賽，賴清德總統今天接見捷克國家棒球代表隊時表示，不僅切磋球技...

荷蘭眾院訪團晉見賴總統 德菲仕：須避免單方面改變兩岸現狀

賴清德總統今天接見「荷蘭眾議院外貿暨發展委員會訪問團」時，促請荷蘭政府關切台海和平、強化雙邊關係，賴總統也期待，雙方未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。