快訊

再談菲律賓買電運回台 經長郭智輝揭底線「超過就不買」

00929配息出爐！降至0.11元 年化配息率約7.1%

吳子嘉指疫苗採購有弊遭判賠 蘇貞昌：遏止毀謗歪風

中央社／ 台北1日電

媒體人吳子嘉去年指稱政府採購BNT疫苗貪污，台北地方法院今天判決吳子嘉須賠償前行政院長蘇貞昌台幣90萬元。蘇貞昌晚間指出，雖然其言論已經對行政團隊造成傷害，但法院懲罰造謠者，遏止毀謗歪風，仍是可貴的公道。

吳子嘉去年指稱政府採購BNT疫苗貪污1億美元等，蘇貞昌提起民事訴訟，求償1000萬元。台北地方法院今天判決吳子嘉須賠償蘇貞昌新台幣90萬元，可上訴。

蘇貞昌晚間透過臉書指出，比起造謠者判賠金額的多寡，更在意的是由法院確認了此案的事實，也就是無論法院調來的證人或是相關證物，甚至造謠者在法院中改口，都證明政府沒有簽訂造謠者口中所謂的契約、沒有支付訂金，更不可能有貪瀆的行為。

蘇貞昌說，雖然這段時間以來，對他、對當時競選首都市長的陳時中以及防疫團隊而言，傷害已經造成，但透過法院的審理，對造謠者進行懲罰，遏止毀謗的歪風，仍然是一個可貴的公道。

台幣 吳子嘉 蘇貞昌

延伸閱讀

除了賠陳時中300萬...爆蘇貞昌A一億美金 吳子嘉再賠90萬理由曝光

【重磅快評】正國會鬥臭李四川 就能保送林右昌？

綠營黨內互打？蘇巧慧五股拜廟未通知 在地議員氣炸「被洗臉」

賴清德六度質問徐榛蔚 李彥秀：暴走性格恐是國安危機

相關新聞

賴清德總統選擇司法院代理院長謝銘洋 曾說台大沒把馬英九教好

司法院今天首度出現沒有院長的情況，總統府公布由謝銘洋大法官代理，將代理至立法院通過新院長人選上任後。

禁伐補償膠著 卓榮泰：立委未指出彌補資金來源

明年度中央政府總預算案膠著，因在野黨質疑原民禁伐補償金未依法編足，六度擋下總預算。行政院長卓榮泰今赴立法院就此說明並備質...

雲端發票「中獎門」何時釐清？ 卓揆：一周內完整說明

財政部雲端發票抽獎活動竟有人重複中獎，國民黨立委洪孟楷今日質詢時，問到此次發生「中獎門」事件，原因為何，何時釐清？行政院...

齊赴第78屆商人節同框王金平 韓國瑜突嘆「擔任立法院長頭髮都掉光」

台灣省商業會今天舉辦第78屆商人節大會，今年在省商業會副理事長兼嘉市商業會理事長蕭秋勇爭取下，睽違11年重回嘉市舉辦，席...

接見捷克國家棒球代表隊 賴總統：切磋球技也增進台捷關係

捷克國家棒球代表隊明起將與世界12強棒球賽中華隊進行兩場交流賽，賴清德總統今天接見捷克國家棒球代表隊時表示，不僅切磋球技...

荷蘭眾院訪團晉見賴總統 德菲仕：須避免單方面改變兩岸現狀

賴清德總統今天接見「荷蘭眾議院外貿暨發展委員會訪問團」時，促請荷蘭政府關切台海和平、強化雙邊關係，賴總統也期待，雙方未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。