吳子嘉指疫苗採購有弊遭判賠 蘇貞昌：遏止毀謗歪風
媒體人吳子嘉去年指稱政府採購BNT疫苗貪污，台北地方法院今天判決吳子嘉須賠償前行政院長蘇貞昌新台幣90萬元。蘇貞昌晚間指出，雖然其言論已經對行政團隊造成傷害，但法院懲罰造謠者，遏止毀謗歪風，仍是可貴的公道。
吳子嘉去年指稱政府採購BNT疫苗貪污1億美元等，蘇貞昌提起民事訴訟，求償1000萬元。台北地方法院今天判決吳子嘉須賠償蘇貞昌新台幣90萬元，可上訴。
蘇貞昌晚間透過臉書指出，比起造謠者判賠金額的多寡，更在意的是由法院確認了此案的事實，也就是無論法院調來的證人或是相關證物，甚至造謠者在法院中改口，都證明政府沒有簽訂造謠者口中所謂的契約、沒有支付訂金，更不可能有貪瀆的行為。
蘇貞昌說，雖然這段時間以來，對他、對當時競選首都市長的陳時中以及防疫團隊而言，傷害已經造成，但透過法院的審理，對造謠者進行懲罰，遏止毀謗的歪風，仍然是一個可貴的公道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言