快訊

再談菲律賓買電運回台 經長郭智輝揭底線「超過就不買」

00929配息出爐！降至0.11元 年化配息率約7.1%

接見捷克國家棒球代表隊 賴總統：切磋球技也增進台捷關係

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天下午接見捷克國家棒球代表隊。圖／總統府提供
賴清德總統今天下午接見捷克國家棒球代表隊。圖／總統府提供

捷克國家棒球代表隊明起將與世界12強棒球賽中華隊進行兩場交流賽，賴清德總統今天接見捷克國家棒球代表隊時表示，不僅切磋球技，也增進台灣與捷克友好關係。

賴總統致詞時表示，世界12強棒球賽即將在11月10日開打，其中B組預賽就在台灣舉行。他要感謝中華職棒大聯盟蔡其昌會長邀請捷克國家棒球代表隊，來台進行兩場交流賽，不僅切磋球技，也增進台灣與捷克友好關係。

賴總統說，他身為資深棒球迷，很高興可以在總統府迎接捷克國家棒球代表隊，有很多球員都是「斜槓」身分，本身有其他正職工作，包括消防員、老師、醫師、財務分析師、房地產經紀人等。大家憑藉對棒球的熱情，讓捷克棒球實力達到世界排名第15、歐洲前3名；甚至在去年世界棒球經典賽逆轉擊敗中國，拿下隊史經典賽首勝，實在令人敬佩，該場球賽非常精彩，台灣球迷看了也非常高興。

賴總統指出，捷克是台灣在歐洲的重要民主盟友，今天捷克經濟文化辦事處史坦格（David Steinke)代表也在現場，他要特別感謝捷克對台灣的支持。3年前COVID-19期間，捷克慷慨捐贈台灣3萬劑疫苗，今年花蓮震災，捷克也捐贈15萬美元協助災後重建工作，他要代表台灣人民表達由衷謝忱。

賴總統提到，今年6月「捷克中心台北」成立，更代表台灣與捷克持續深化夥伴關係，相信未來在文化等各領域都會有更豐碩成果。

賴總統表示，今天是捷克國家棒球代表隊來到台灣的第二天，祝福大家旅程愉快、收穫滿滿，也祝福明、後天台捷交流賽有很好的表現、打出最精采的好球。

捷克

延伸閱讀

12強賽／看大谷翔平奪冠 捷克投手笑談：我的三振變得更棒了

荷蘭眾院訪團晉見賴總統 德菲仕：須避免單方面改變兩岸現狀

12強賽／曾家輝加入陪訓 曾豪駒：以備不時之需

康芮襲台釀災 賴總統：今天上班上課的大家辛苦了

相關新聞

賴清德總統選擇司法院代理院長謝銘洋 曾說台大沒把馬英九教好

司法院今天首度出現沒有院長的情況，總統府公布由謝銘洋大法官代理，將代理至立法院通過新院長人選上任後。

禁伐補償膠著 卓榮泰：立委未指出彌補資金來源

明年度中央政府總預算案膠著，因在野黨質疑原民禁伐補償金未依法編足，六度擋下總預算。行政院長卓榮泰今赴立法院就此說明並備質...

雲端發票「中獎門」何時釐清？ 卓揆：一周內完整說明

財政部雲端發票抽獎活動竟有人重複中獎，國民黨立委洪孟楷今日質詢時，問到此次發生「中獎門」事件，原因為何，何時釐清？行政院...

齊赴第78屆商人節同框王金平 韓國瑜突嘆「擔任立法院長頭髮都掉光」

台灣省商業會今天舉辦第78屆商人節大會，今年在省商業會副理事長兼嘉市商業會理事長蕭秋勇爭取下，睽違11年重回嘉市舉辦，席...

接見捷克國家棒球代表隊 賴總統：切磋球技也增進台捷關係

捷克國家棒球代表隊明起將與世界12強棒球賽中華隊進行兩場交流賽，賴清德總統今天接見捷克國家棒球代表隊時表示，不僅切磋球技...

荷蘭眾院訪團晉見賴總統 德菲仕：須避免單方面改變兩岸現狀

賴清德總統今天接見「荷蘭眾議院外貿暨發展委員會訪問團」時，促請荷蘭政府關切台海和平、強化雙邊關係，賴總統也期待，雙方未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。