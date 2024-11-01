荷蘭眾院訪團晉見賴總統 德菲仕：須避免單方面改變兩岸現狀

賴清德總統今天接見「荷蘭眾議院外貿暨發展委員會訪問團」時，促請荷蘭政府關切台海和平、強化雙邊關係，賴總統也期待，雙方未來在數位貿易、網路安全及創新農業等領域，持續深化夥伴關係，共同打造堅韌穩健的民主供應鏈。

荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德菲仕（Aukje de Vries）率團來訪，賴總統致詞時表示，這是荷蘭眾議院首次正式組團來訪，不但陣容龐大，訪團議員也都是荷蘭各政黨，外貿或外交事務的發言人，他要代表台灣人民表達最熱烈的歡迎。

賴總統指出，今年是台灣與荷蘭開創關係的400周年，荷蘭也將今年定位為「台荷創新與文化交流年」，大家的來訪更加促進雙邊交流合作。台灣與荷蘭不僅共享包容、多元與民主自由的價值，也在半導體、再生能源以及水資源管理等領域，有密切的交流，雙方在全球高科技供應鏈也都扮演關鍵角色。

賴總統說，期待台灣與荷蘭未來在數位貿易、網路安全以及創新農業等領域，持續深化夥伴關係，並且相互強化複合式的經濟安全，共同打造堅韌穩健的民主供應鏈，維護以規則為基礎的國際自由貿易秩序。當前，威權主義持續擴張，民主夥伴唯有展現決心、團結合作，才能守護全球的安全與繁榮。

賴總統也感謝荷蘭眾議院對台灣的支持，他說，今年以來已經通過3個友台動議案，促請荷蘭政府關切台海和平、強化雙邊關係。其中，荷蘭更是歐洲第一個通過「反對聯大第2758號決議限制台灣國際參與權利」相關動議的國家，來反制中國對該決議內容的錯誤詮釋。

賴總統說，荷蘭政府今年支持台灣的力道更勝以往，包括1月祝賀台灣人民完成大選、5月派遣軍艦特龍普號通過台灣海峽，以及在世界衛生大會(WHA)公開間接為台灣發聲，這些都有賴荷蘭國會對台灣的堅定支持。

德菲仕致詞表示，荷蘭和台灣雙邊關係非常良好，在貿易創新、科技創新、農業、教育及文化等領域有密切交流。今年如同賴總統稍早提到，是非常特別的一年，正是荷蘭人首次來到台灣的400周年紀念。為了慶祝，他們舉辦了各種活動，客觀、公平地呈現台荷的共同歷史。

德菲仕提及，最近此區域的緊張情勢升高讓他們非常關切，荷蘭眾議院的共識是，必須避免任何單方面改變兩岸現狀的行為，任何爭端都應透過和平方式解決，不應動用武力或脅迫。過去荷蘭國會通過的一系列動議案，顯示對台灣的支持程度。