【重磅快評】王定宇酸劉德華媚共 忘了趙天麟親中？

天王劉德華最近樹大招風，演唱會因颱風延期，又被民進黨立委王定宇指控「媚共」，大酸演唱會不值一看，台灣應拒絕入境。王定宇攻擊劉德華之前，是否先公布民進黨前立委趙天麟的「親中」調查結果，以免坐實「綠色雙標」：「抹紅可以、抹黃不行」。

王定宇和趙天麟同屬民進黨湧言會要角，湧言會今年9月在高雄召開派系大會，身為派系召集人的王定宇還高聲喊話，「政治是一個高尚的志業」，當有機會取得人民授權權力時，請記得除了對政治有極大熱情之外，更要抗拒誘惑。儘管外界並不清楚湧言會是否高尚，但「抗拒誘惑」這部分已經過多方公認，湧言會要角通常「身體比嘴巴還誠實」。

王定宇和趙天麟都曾捲入桃色糾紛，抹紅和染黃都是焦點，湧言會顯然「寬以待己、嚴以律人」；眼看抹紅劉德華犯眾怒，王定宇今又改口說，劉德華媚不媚共，「他們國家的事情，我們尊重」。王定宇義正辭嚴急轉彎，演技之精湛，應獲頒一座「政治走鐘獎」。

北市昨天基於安全考量要求取消劉德華演唱會，粉絲揚言灌爆台北市長蔣萬安臉書；王定宇指控華仔媚共、還要求限制入境，「劉太太們」是否也要號召灌爆王定宇臉書？

10月是兩岸國慶月，兩岸藝人言行不免被放大檢視，當紅的五月天、林依晨、吳慷仁等都成為箭靶，賴清德總統從一開始呼籲「諒解」，後來又拋出「祖國論」，形同對綠營側翼「開綠燈」；網軍大酸「人民幣真香」，藝人康康一語突破盲腸：「通常會講要放棄大陸市場的藝人，本來就是沒有大陸市場的人」。

劉德華周六延期演唱會註定未演先轟動，先有颱風加持、再有綠委鬧場，不論是票房和聲量都會開「紅」盤。國台辦昨天才批評，賴政府禁止陸製「黃飛紅花生」，連小小花生米都容不下；王定宇和台灣基進馬上反控劉德華「媚共、統戰」，不管你是天王老子還是花生米，民進黨一律「逢中必反」。

不過，陸委會主委邱垂正今天表示，只要沒有傷害台灣的立場，歡迎陸港澳藝人申請來台，劉德華沒有傷害台灣的言論，因此依程序同意。賴政府一手抹紅、一手放軟，令人質疑「第五縱隊」再出動，到底誰在操作認知作戰？

話說回來，拿劉德華比較趙天麟，似乎不太公平，事實上，劉德華雖是藝能界天王，但趙天麟曾是立法院國防外交委員會召委，一度參贊國安機密，趙天麟與陸籍女子婚外情，被質疑有洩密、國安疑慮，破壞力遠甚於劉德華。法務部長蔡清祥去年10月曾指示高檢署「重大危害國家安全及社會秩序案件小組」分案調查，但至今超過1年，調查結果不了了之，王定宇砲打劉德華，也難杜外界悠悠之口。