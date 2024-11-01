總統：台荷打造堅韌民主供應鏈 維護自由貿易秩序

總統賴清德今天接見荷蘭眾議員訪團表示，期待雙方未來在數位貿易、網路安全及創新農業等領域持續深化關係，共同打造堅韌穩健的民主供應鏈，維護以規則為基礎的國際自由貿易秩序。

總統賴清德上午接見荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德菲仕（Aukje de Vries）訪問團致詞表示，這是荷蘭眾議院首次正式組團來訪，不但陣容龐大，訪團議員也都是荷蘭各政黨，外貿或外交事務的發言人，他要代表台灣人民表達最熱烈的歡迎。

總統說，今年是台灣與荷蘭開創關係的400週年，荷蘭也將今年定位為「台荷創新與文化交流年」，台灣與荷蘭不僅共享包容、多元與民主自由的價值，也在半導體、再生能源以及水資源管理等領域，有密切的交流，雙方在全球高科技供應鏈也都扮演關鍵角色。

他期待，台灣與荷蘭未來在數位貿易、網路安全以及創新農業等領域，持續深化夥伴關係，並且相互強化複合式的經濟安全，共同打造堅韌穩健的民主供應鏈，維護以規則為基礎的國際自由貿易秩序。當前，威權主義持續擴張，民主夥伴唯有展現決心、團結合作，才能守護全球的安全與繁榮。

總統特別感謝荷蘭眾議院對台灣的支持，今年以來已經通過3個友台動議案，促請荷蘭政府關切台海和平、強化雙邊關係。其中，荷蘭更是歐洲第一個通過「反對聯大第2758號決議限制台灣國際參與權利」相關動議的國家，來反制中國對該決議內容的錯誤詮釋。

總統提到，荷蘭政府今年支持台灣的力道更勝以往，包括1月祝賀台灣人民完成大選、5月派遣軍艦卓普號通過台灣海峽，以及在世界衛生大會（WHA）公開間接為台灣發聲，這些都有賴荷蘭國會對台灣的堅定支持。也期望透過攜手合作，一起為世界做出更多貢獻。

德菲仕致詞表示，這是首次有如此正式的荷蘭眾議員代表團來到台灣。昨天還遇上颱風，大家都對台灣應對這種自然現象感到印象深刻。此次訪問目的是希望能更加了解台灣的政治、經濟和社會發展以及兩岸議題。

德菲仕提到台荷之間有許多共同點及互動，首先蓬勃民主、尊重人權、新聞及結社自由，且重視永續經濟發展及氣候變遷議題。第二，有共享的價值觀，致力改善勞動條件及環境。第三，在雙邊經濟領域有密切關係，台灣是荷蘭在亞洲的第二大出口市場，甚至超越日韓；荷蘭是歐洲對台投資最大的國家，投資金額高達350億歐元，同時有超過200家台商以荷蘭作為打入歐洲市場的門戶。

德菲仕說，最近此區域的緊張情勢升高，荷蘭眾議院的共識是，必須避免任何單方面改變兩岸現狀的行為，任何爭端都應透過和平方式解決，不應動用武力或脅迫。過去荷蘭國會通過的一系列動議案，顯示對台灣的支持程度。

她相信台灣和荷蘭不只擁有豐富的共同歷史，以及現今豐碩的合作成果，也將有光明且充滿希望的未來，期盼更加密切的合作。