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禁伐補償膠著 卓榮泰：立委未指出彌補資金來源

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院，說明明年度中央政府總預算案並備質詢。下午國民黨立委洪孟楷與卓揆展開交鋒，洪問到底是誰未依法編列？卓揆說，未履行徵詢行政院、指出彌補資金來源，未來任何法律都要履行程序。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院，說明明年度中央政府總預算案並備質詢。下午國民黨立委洪孟楷與卓揆展開交鋒，洪問到底是誰未依法編列？卓揆說，未履行徵詢行政院、指出彌補資金來源，未來任何法律都要履行程序。記者黃義書／攝影

明年度中央政府總預算案膠著，因在野黨質疑原民禁伐補償金未依法編足，六度擋下總預算。行政院卓榮泰今赴立法院就此說明並備質詢。國民黨立委洪孟楷今與卓揆交鋒，洪問到底是誰未依法編列？卓揆說，（立委）未履行徵詢行政院、指出彌補資金來源，未來任何法律都要履行程序。

洪孟楷表示，中央政府總預算案依法編列會做實質審查，如果違法漏編，就是政府部門怠惰，有民調顯示總預算卡關，37.4%認為民進黨該負責，20多%認為兩黨都要負責，12%認為國民黨要負責。卓榮泰如何看？

卓榮泰表示，任何國家政務推動有不順暢的時候，執政黨的責任在民眾看起來較大，行政院負起更多的責任。「原住民保留地禁伐補償條例」經過修法，但他要提醒的是，過程有若干疏忽，沒有履行預算法第91條規定，當初他不願意提出覆議，也經總統公告，程序都完成。他反問洪孟楷，未來這樣的方式是否一直出現？

洪孟楷反嗆，到底是誰沒有依法？卓榮泰回擊，在預算法第91條等相關條文中，（立委）沒有履行對行政院徵詢，沒有明確指出彌補資金之來源，未來任何法律都要履行這樣的程序。

洪孟楷表示，歷史一再重演，行政院一直強調立委不能增加預算，但2009年賴清德總統擔任立委時，要求當時政府增加社福預算，因當時政府預算送到立院，看似增加社福支出，其實是減少，因此賴清德要求增加社福預算。2008年民進黨立法院黨團也擬退回總預算，要求行政院重新編列後再送立院審議，有沒有比退回總預算更激烈的做法？

卓榮泰回應，是因為行政院同意那樣的做法，今天是要解決明年總預算的問題，也已經提出方法，今早報告清楚寫出。只要行政院、立法院遵守法律規定，可以審查，可以研究出妥適方法，法律原則無法退讓。他反問，「有沒有依照預算法91條相關精神辦理？沒有啊！沒有指出資金來源。」

洪孟楷又說，2005年卓榮泰擔任行政院發言人，在野黨要求把相關預算編入年度預算，當時的卓榮泰說：「行政院已經依照在野黨要求編列，這就是行政院回應在野黨的主張。」現在卻沒有辦法？卓揆回應，這就是歷年案例，行政院一旦同意就編列進去，就沒有不履行預算法第91條的規定，但如果行政院有意見，雙方應該要來談，而且要指出彌補資金來源。

洪孟楷向卓榮泰表示，「你把自己位階看太大，行政院就是針對立法院依法通過的法令來做。」卓揆說，一定要完成相關程序，憲法之下沒有大小之分，請問未來還會有這樣的方式嗎？對於不同議題，行政院當然有不同主張，不能把所有問題都放在同一個籃子來談。

卓榮泰 洪孟楷 行政院

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