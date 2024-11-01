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賴清德總統選擇司法院代理院長謝銘洋 曾說台大沒把馬英九教好

聯合報／ 記者蕭白雪王宏舜／台北即時報導
大法官謝銘洋。記者林澔一／攝影
大法官謝銘洋。記者林澔一／攝影

司法院今天首度出現沒有院長的情況，總統府公布由謝銘洋大法官代理，將代理至立法院通過新院長人選上任後。

謝銘洋是目前大法官中年紀最長者，擔任民進黨仲裁委員，且過去在太陽花學運時，曾表示「台大沒有把馬英九教好」，在台大校長爭議時，也曾連署「拔管」。

去年2月，憲法法庭裁定不受理跨性別認同案，謝銘洋提出不同意意見書，指德國聯邦憲法法院1978年變性人第一案宣示性別變更的管制有法律漏洞，個人性別自主性應受保障，任何情況下不得有立法漏洞。

司法院長許宗力、副院長蔡烱燉十月底卸任，賴清德總統提名的新任大法官及司法院正副院長人選，立法院尚未審查通過，司法院今天因此首度出現沒有院長、副院長的情況。

由於立法院至今未排審大法官人事案，加上目前國會朝野關係不佳，賴清德總統提名的司法院長張文貞、副院長姚立明能否通過國會審查，都還有變數。一旦人選被否決，將待賴總統提出新人選、重新經國會審查，通過才會有新任司法院院長。至於何時國會能通過新的司法院長人選，仍得看賴總統能否提出讓多數肯定的人選。

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