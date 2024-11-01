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大法官人事案延宕 賴總統今核示謝銘洋代理司法院長

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧今天表示，司法院日前依法呈請總統指定代理院長人選，賴清德總統已核示請大法官謝銘洋（圖）代理司法院院長職務。圖／聯合報系資料照
總統府發言人郭雅慧今天表示，司法院日前依法呈請總統指定代理院長人選，賴清德總統已核示請大法官謝銘洋（圖）代理司法院院長職務。圖／聯合報系資料照

立法院尚未審查司法院大法官人事案，司法院正副院長目前懸缺。總統府發言人郭雅慧今天表示，司法院日前依法呈請總統指定代理院長人選，賴清德總統已核示請大法官謝銘洋代理司法院院長職務。

郭雅慧表示，司法院為國家最高司法機關，院長綜理院務及監督所屬機關。司法院院長、副院長同時出缺時，依據司法院組織法第7條第5項規定，由總統就大法官中指定一人代理院長，代理期間至繼任院長、副院長經立法院同意，總統任命之日為止。

總統府表示，謝銘洋為德國慕尼黑大學法學博士，專精智慧財產權法與科技法律領域，曾任台大法律學院院長、台灣法學會理事長、民間司改會董事，長期關注民主人權及司法改革議題，具高教行政經驗，學術成就亦備受肯定。

郭雅慧強調，司法院正、副院長及大法官為國家重要憲法職務，賴總統於8月30日提名張文貞等7位被提名人，均富深厚法學素養及進步民主人權理念，籲請立法院盡速完成同意權審查，讓被提名人早日就任，司法院得以正常運行，發揮功能。

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