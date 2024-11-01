李逸洋投書日媒 籲挺台參與國際刑警組織年會

第92屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會將於4日至7日在英國格拉斯哥（Glasgow）舉行，駐日代表李逸洋今天投書「每日新聞」，呼籲讓台灣參與INTERPOL年會。

李逸洋在「每日新聞」刊出的投書表示，近來時常可以看到日本接連發生SNS投資及浪漫型等特殊詐騙事件，以及「暗黑打工」（闇バイト）犯罪等的新聞，台灣也有類似案件發生。這些犯罪行為不僅嚴重損害台日的社會治安及國際聲譽，更使得人民的人身及財產安全備受威脅。

他指出，隨著資通訊及人工智慧（AI）等科技的進化，犯罪集團更加國際化、組織架構趨向大企業分工，其作案手法愈發多元、巧妙且複雜，不同國家犯罪集團的跨境合作更是司空見慣。台日因地理位置接近、人員往來頻密，犯罪集團遂經常利用這些便利性。

投書中強調，面對此類嚴峻挑戰，國際合作與情資共享方為防堵犯罪的關鍵。台日在警務及司法上合作密切，去年簽署「法務及司法領域交流與合作備忘錄」。

另外，台日在共同打擊跨境犯罪上也成效亮眼。台日檢警去年5、6月間在愛媛縣首次合作查緝跨境安非他命製毒工廠，今年5月再次聯手偵破跨境詐欺洗錢集團。

他指出，台灣也與各國分享此類執法經驗。今年3月，台灣與日、美、澳、英在台北共同舉辦討論國際詐欺案件的「全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊跨境詐欺犯罪」國際研習營，透過各國執法人員與專家學者等的交流，呼籲強化國際警政合作以打擊犯罪。

李逸洋表示，台灣在協助維護及促進全球安全上既有能力也有意願積極付出。然而，由於中國扭曲聯大2758號決議，妨礙台灣參與國際組織，使台灣被排除在INTERPOL之外，無法參與該組織的會議及訓練等活動。

這是全球打擊跨境犯罪的一大阻礙，更讓國際社會蒙受嚴重損失。台灣若能有意義參與INTERPOL，便能從INTERPOL即時獲取所需情資，並與各國共享情報與經驗，可以更迅速追緝跨境犯罪集團，保障日本在內各國人民的生命及財產安全。

李逸洋強調，面對複雜的全球化社會，唯有國際合作才能有效打擊跨國犯罪，保障全球人民的安全與福祉。他呼籲日本各界支持台灣以觀察員身分出席本年度INTERPOL大會及參與相關活動，讓台灣為維護國際社會安全網作出正面貢獻，與各國一同打造更和平、安全且繁榮的未來。