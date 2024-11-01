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台灣成非洲豬瘟非疫國 卓榮泰：推豬肉產品進軍國際

中央社／ 台北1日電
台灣正式被列為非洲豬瘟非疫國。本報資料照片
台灣正式被列為非洲豬瘟非疫國。本報資料照片

台灣正式被列為非洲豬瘟非疫國，行政院長卓榮泰表示，台灣贏得這場與非洲豬瘟爭鬥的階段性勝利，抵達新里程碑，將持續推動豬肉產品進軍國際市場，確保畜牧產業永續發展。

農業部今天表示，世界動物衛生組織已正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，與日本是東亞唯二的非洲豬瘟防疫國，彰顯邊境防疫成效。卓榮泰今天透過臉書表示，國際非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，但在東亞只有台灣跟日本唯二同為非疫國，十分不容易。

卓榮泰說明，台灣今年7月提交詳實的自我聲明資料予世界動物衛生組織（WOAH），10月31日台灣正式被刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，這要感謝過去到現在，站在抗疫前線後勤人員，以及積極配合的所有全體民眾。

卓榮泰指出，一直以來，中央跨部會、結合地方齊心努力，加上中華郵政、桃園機場、各獸醫院校團體，以及養豬與肉品產業等民間單位積極協力，讓台灣落實各項重要工作，贏得這場與非洲豬瘟爭鬥的階段性勝利，抵達新里程碑，並持續往前邁進。

目前台灣可以輸銷種豬及生鮮豬肉至菲律賓，卓榮泰表示，現正積極洽談新加坡及馬來西亞等生鮮豬肉外銷市場。

除了口蹄疫及非洲豬瘟已獲WOAH確認為非疫國，卓榮泰也強調，農業部已向WOAH遞件申請認可為傳統豬瘟非疫國，可望於2025年5月於WOAH大會中被認可，屆時台灣將成為亞洲少數清除3大重要豬隻傳染病的國家。

卓榮泰指出，台灣將持續維持潔淨環境、推動豬肉產品進軍國際市場，確保畜牧產業永續發展。

卓榮泰 豬肉 非洲豬瘟

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