有條件編足禁伐補償 卓榮泰：兩院須尊重憲法和預算法

明年度中央政府總預算案卡關，朝野同意先邀請行政院卓榮泰到立法院報告編制經過。卓榮泰今天在答詢時表示，只要未來行政院、立法院在憲法和預算法的精神底下，互相尊重，他們會找出禁伐補償未編足的財源。

卓榮泰今天率相關部會首長到立法院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立法院黨團書記長林思銘質詢時表示，原住民禁伐補償條例今年6月4日三讀通過，6月24日賴清德總統公布施行，第六條明定補償金從114年起，從原本的3萬元增加到6萬元，但行政院送到的114年度總預算書裡，只編列了4萬元，原因是什麼？

卓榮泰表示，他很清楚整個修法過程，在今天早上的報告裡，特別提到要恪遵憲法70條跟預算法91條，尤其預算法91條規定，增加稅出時要徵詢行政院，並指出弭平資金來源，在徵詢行政院跟資金來源這兩項，當初立法的時候是否有所忽略，大家共同來檢討一下。

林思銘說，民進黨立委陳瑩、伍麗華告訴原民，跟行政院多次溝通，所以才把金額提高到6萬，結果法案通過了，行政院才告訴大家立法非常草率、不知道。卓榮泰駁斥，他沒有用草率兩個字，他是說「我們來檢討」，過程是不是有所疏忽；他並強調，他沒有責怪任何委員，只是溝通過程，行政院的意見沒有被充分尊重。

林思銘質疑，為什麼行政院編列4萬補償金不叫違憲，編列6萬就叫違憲，邏輯在哪裡？卓榮泰說，預算法91條規定，要徵詢行政院，當時行政院同意增加到4萬。

林思銘也詢問解方是什麼？卓榮泰重申兩院之間要恪遵憲法跟預算法的規定，互相尊重。林思銘不滿表示，「這不是說白話嗎？」我們不會尊重嗎？你尊重我、我尊重你，兩院本來就是站在互相尊重的立場。

卓榮泰再次重申，如果朝野可以獲得共識，互相尊重共識，明年度禁伐補償的經費，行政院可以尋找適當財源來支應那2萬元；若大家對於用原住民族綜合發展基金有不同意見，第二預備金、追加預算可以討論，有共識的的話，絕對沒問題。

另外，值得關注的是，卓榮泰在答詢過程中反問林思銘，朝野之間對於遵守憲法70條的憲政原理跟91條預算法的規定是有高度共識，未來一定照這種方式來進行？林思銘說，本來就是要遵守憲法的規定。卓榮泰見狀後立即說，「因為委員在黨團裡面也是重要幹部，您的一席話應該代表國民黨團的意見」。