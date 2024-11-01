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「上帝的部落」司馬庫斯聯外橋樑斷裂變孤島 部落剩3天存糧

原民禁伐補償通過6萬遭批「草率」 卓榮泰：是「檢討」

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林思銘（圖）質詢行政院長時，就原民禁伐補償法案已經通過補償6萬，卻被行政院批評立法「草率」。記者黃義書／攝影
國民黨立法院黨團書記長林思銘（圖）質詢行政院長時，就原民禁伐補償法案已經通過補償6萬，卻被行政院批評立法「草率」。記者黃義書／攝影

行政院卓榮泰上午前往立法院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。對於明年度中央政府總預算案僵局未解，卓榮泰在報告中也針對卡關總預算的「3項爭議議題」，「原住民保留地禁伐補償方案」、「健保點值方案」、「公糧收購方案」提出說明。卓榮泰在面對野黨堅持的3大訴求，原住民禁伐補償6萬元、公糧收購提升5元及健保點值0.95元，盼兩院互相尊重，恪守憲政原理，若朝野獲得共識，114年禁伐補償經費，行政院可適當方式支應，共同研商妥適解方，也希望朝野能以人民為第一優先，早日通過總預算案。

卓榮泰在面對國民黨立法院黨團書記長林思銘質詢時，質疑禁伐補償法案已經通過補償6萬，卻被行政院批評立法「草率」。卓榮泰表示，並未用「草率」二字，而是「檢討」，檢討過程是否有疏忽。林思銘接著表示，此舉讓原民及全國人民認為行政院在「放馬後炮」，法案通過了，行政院在立法過程中就要講清楚、說明白。接著林思銘質詢表示，為何預算編列4萬可以，為何編6萬就不行？卓榮泰表示，協商前就表示過，如自3萬調整到4萬，行政院可以同意一起來「尋找」；預算法91條也指明疑補之資金來源，但在此修法過程未表明預算的來源從何而來？

行政院長卓榮泰上午前往立法院報告預算編製經過並備質詢。卓榮泰在報告中也針對卡關總預算的「3項爭議議題」，「原住民保留地禁伐補償方案」、「健保點值方案」、「公糧收購方案」提出說明。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰上午前往立法院報告預算編製經過並備質詢。卓榮泰在報告中也針對卡關總預算的「3項爭議議題」，「原住民保留地禁伐補償方案」、「健保點值方案」、「公糧收購方案」提出說明。記者黃義書／攝影

健保點值 卓榮泰 行政院

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