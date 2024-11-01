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雲端發票「中獎門」何時釐清？ 卓揆：一周內完整說明

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
財政部台北國稅局表示，雲端發票重複中獎人經查證均非台北國稅局、財政部及所屬機關員工，也不屬承辦廠商員工。圖／本報系資料照片
財政部台北國稅局表示，雲端發票重複中獎人經查證均非台北國稅局、財政部及所屬機關員工，也不屬承辦廠商員工。圖／本報系資料照片

財政部雲端發票抽獎活動竟有人重複中獎，國民黨立委洪孟楷今日質詢時，問到此次發生「中獎門」事件，原因為何，何時釐清？行政院長卓榮泰表示，已要求一周內提出完整說明，查出結果後要徹底檢討。

財政部的雲端發票抽獎活動中，有人重複中獎。有網友用ChatGPT計算，機率猶如連中10期大樂透。洪孟楷今日質詢時，問到底何時可以釐清？

卓榮泰說，已有初步掌握，要求一周內提出完整說明。這事情查出結果不論如何，一定要徹底檢討。

財政部長莊翠雲也說，已經協同法務部調查局一起調查，對於此事會釐清，已知重複獲獎人不是國稅局也不是財政部所屬，也不是承包廠商，這是確定的。至於有無其他問題，已經在釐清，一周內就會有報告。

卓榮泰 洪孟楷 雲端發票

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