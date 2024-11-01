韓國瑜接見 荷眾院訪團提日前通過挺台決議

立法院長韓國瑜今天接見荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德菲仕。德菲仕說，荷蘭9月才通過決議案，認為聯合國大會2758號決議文並未排除台灣參與聯合國或其他國際組織，荷蘭是歐洲第一個通過類似決議文的國家。

韓國瑜下午在立法院簡報室接見荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德菲仕（Aukje de Vries）訪問團，朝野三黨也陪同出席。

韓國瑜致詞時說，從內部看，台灣立法院充滿活潑生氣，今年5月18日立法院審議法案打架衝突的畫面，傳遍全歐洲的報紙，但今天三黨的立委在這裡都很和氣。所有台灣立委都有一個默契，在內部，意見可以衝突，可以發生任何攻防，對外一定要保持好的禮貌，接待外賓完完全全代表中華民國，展現國會一體的形象，立法院有自我治療的功能，一定會愈走愈好。

韓國瑜說，他不知道荷蘭國會會不會吵得很兇，他可以保證，台灣國會內部吵得很兇，但出發點都是來自於對國家人民的愛，不是恨，相信荷蘭國會議員也應該作如是觀。

德菲仕指出，最近荷蘭眾議院經常提到台灣的議題，9月才通過決議案，認為聯合國大會2758號決議文並未決定中華人民共和國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與聯合國或其他國際組織。荷蘭是歐洲第一個通過類似決議文的國家。

德菲仕說，今年是全世界的選舉年，台灣在年初進行總統跟國會選舉，她雖然遠在荷蘭，也密切關注選舉及開票過程。現在立法院是由反對黨來領導，而且是三黨不過半，民主所帶來的挑戰跟價值是以共識為基礎來形成民主體制，所有人都非常珍惜。

德菲仕表示，就像是很多已開發國家，荷蘭跟台灣也面臨共同挑戰，包括健康照顧、人口老化、能源安全、環境等議題，並將此視為優先需要處理的議題，確保下一代子孫能夠擁有同樣的生活品質還有共同的福利，維持現在的薪資水準，也希望台灣的經驗可以讓荷蘭借鏡與學習。