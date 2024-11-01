快訊

阿北押了！柯文哲涉京華城案 裁定再羈押禁見2個月

吳銘漢夫妻中79刀慘死真相難尋 家屬求償…蘇建和3人更一審仍免賠

聽到這家電視台秒變臉！大谷翔平拒訪畫面破3千萬觀看 網：太解氣了

韓國瑜接見 荷眾院訪團提日前通過挺台決議

中央社／ 台北1日電

立法院韓國瑜今天接見荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德菲仕。德菲仕說，荷蘭9月才通過決議案，認為聯合國大會2758號決議文並未排除台灣參與聯合國或其他國際組織，荷蘭是歐洲第一個通過類似決議文的國家。

韓國瑜下午在立法院簡報室接見荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德菲仕（Aukje de Vries）訪問團，朝野三黨也陪同出席。

韓國瑜致詞時說，從內部看，台灣立法院充滿活潑生氣，今年5月18日立法院審議法案打架衝突的畫面，傳遍全歐洲的報紙，但今天三黨的立委在這裡都很和氣。所有台灣立委都有一個默契，在內部，意見可以衝突，可以發生任何攻防，對外一定要保持好的禮貌，接待外賓完完全全代表中華民國，展現國會一體的形象，立法院有自我治療的功能，一定會愈走愈好。

韓國瑜說，他不知道荷蘭國會會不會吵得很兇，他可以保證，台灣國會內部吵得很兇，但出發點都是來自於對國家人民的愛，不是恨，相信荷蘭國會議員也應該作如是觀。

德菲仕指出，最近荷蘭眾議院經常提到台灣的議題，9月才通過決議案，認為聯合國大會2758號決議文並未決定中華人民共和國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與聯合國或其他國際組織。荷蘭是歐洲第一個通過類似決議文的國家。

德菲仕說，今年是全世界的選舉年，台灣在年初進行總統跟國會選舉，她雖然遠在荷蘭，也密切關注選舉及開票過程。現在立法院是由反對黨來領導，而且是三黨不過半，民主所帶來的挑戰跟價值是以共識為基礎來形成民主體制，所有人都非常珍惜。

德菲仕表示，就像是很多已開發國家，荷蘭跟台灣也面臨共同挑戰，包括健康照顧、人口老化、能源安全、環境等議題，並將此視為優先需要處理的議題，確保下一代子孫能夠擁有同樣的生活品質還有共同的福利，維持現在的薪資水準，也希望台灣的經驗可以讓荷蘭借鏡與學習。

立法院 荷蘭 韓國瑜

延伸閱讀

傅崐萁拍桌轟不守法 卓榮泰反擊：這講法韓國瑜都不接受

總預算案互槓…傅崐萁數度拍桌批「瞧不起原住民」 卓榮泰駁斥

讚韓國瑜發揮智慧 賴士葆：卓揆善意回應總預算就付委

影／歐洲跨黨派議員訪台團拜會韓國瑜 籲強化雙邊關係

相關新聞

傅崐萁拍桌轟不守法 卓榮泰反擊：這講法韓國瑜都不接受

行政院長卓榮泰今天赴立法院提出中央政府總預算案報告，國民黨立法院黨團總召傅崐萁質疑，原住民保留地禁伐補償、公糧收購、健保...

吳思瑤批在野「隱形民主政變」 卓榮泰：兩院互相平衡尊重

行政院長卓榮泰今天赴立法院針對「114年度中央政府總預算案」報告編製經過並備質詢。民進黨立委吳思瑤指出，在野黨透過擴權、...

前議長郭信良遭重判 賴清德台南本命區風暴何時停歇

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，台南地院今認郭信良犯...

總預算卡關 卓榮泰：憂部分委員錯誤解讀 非常不好

行政院長卓榮泰今赴立法院報告預算案編製經過並備詢，卓榮泰表示，國家正面臨重大轉捩點，有所延誤對未來都會發生巨大且不可知影...

郭信良涉索賄案被判刑 林俊憲直言「會影響台南市長選舉」

台南市議會前議長郭信良涉佃西自辦重劃案索賄千萬元，被重判13年，藍營指是政治力介入、影響下屆台南市長初選。民進黨立委林俊...

選市長？避談郭信良案 陳亭妃：「我很乖」聽賴主席的話不談2026

針對台南市議會前議長郭信良涉及佃西自辦市地重劃案索賄千萬遭判刑13年，民進黨立委陳亭妃下午受訪時說，這不關她的事，所以不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。